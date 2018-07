Đoković osvojio Vimbldon!!!

Nakon dvije godine pakla, Novak Đoković se vratio tamo gdje mu je mjesto - na teniski vrh.

Čovjek koji je tri puta bio najbolji sportista svijeta je u finalu Vimbldona porazio Kevina Andersona sa 6:2, 6:2, 7:6 i prigrabio četvrti pehar u Londonu, a 13. grend slem titulu.

#Wimbledon all-time men’s singles titles



8 - Federer

7 - Renshaw, Sampras

5 - Borg, L. Doherty

4 - Djokovic, R. Doherty, Laver, Wilding #TakeOnHistory pic.twitter.com/pbI3U6B60v — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

Nakon prva dva seta, u kojima je dominirao, srpski as se u trećem namučio sa Južnoafrikancem, jer je do taj-brejka osvojio samo šest poena na njegov servis. Ali, tada je pokazao koliko je psihički jak, jer je od pet poena u odlučujućem gemu u kojima je Anderson imao prednost početnog udarca osvojio tri.

And just like that, the final day of The Championships 2018 is upon us.



Follow all the action live with the #Wimbledon Channel ⬇️ https://t.co/0jRLYwZcnz — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

Ovo je Novaku prva velika titula od Rolan Garosa 2016. godine, na kojem je postao treći teniser u istoriji koji je istovremeno bio vlasnik sva četiri najveća pehara.

Zanimljivo, prvu u tom nizu je osvojio na Vimbldonu 2015. godine, kada je protiv Andersona preživio pakao u osmini finala, jer je u meču koji je igran dva dana gubio 2:0 u setovima. Ostalo je istorija...

"For the first time in my life, I have someone screaming daddy, daddy!"



A 13th Grand Slam title for @DjokerNole, but this one will hold a special place in his heart 👪#Wimbledon pic.twitter.com/sQRClwWT0i — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

TOK MEČA - 3. SET

6:7 GOTOVO JE!!! Novak Đoković je osvojio četvrti Vimbldon u karijeri, a 13. grend slem titulu. U taj-brejku je konačno našao rješenje za servis Andersona, napravio tri mini brejka i dobio ga sa 7:3.

6:6 Đoković je spasao nove tri set lopte, dvije su bile vezane. Taj-brejk će riješiti 3. set.

6:5 Anderson sada igra bolje, pa je osigurao bar taj-brejk gemom bez izgubljenog poena.

5:5 Đoković je spasao dvije set lopte. Prvu uz dosta sreće, ali se broji samo da je 5:5.

Testing times for Novak Djokovic...but the Serbian saves two set points to hold for 5-5 in the third set#Wimbledon pic.twitter.com/JW0EQ1A6fj — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

5:4 Anderson je opet sa jednim izgubljenim poenom dobio gem. Đoković servira za opstanak u 3. setu.

4:4 Drugu brejk šansu je imao Anderson, do nje je došao srećno, ali je nije iskoristio. Đoković stiže do 4:4.

4:3 Treći put u 3. setu Anderson dobija gem sa jednim izgubljenim poenom kad servira.

3:3 Đoković je i treći put u 3. setu svoj gem dobio s nulom.

3:2 Anderson i dalje čuva servis.

2:2 Đoković je sa nekoliko sjajnih servisa lako stigao do izjednačenja, opet bez izgubljenog poena.

2:1 Južnoafrikanac je opet izgubio samo poen na svoj servis i još se drži u meču.

1:1 Đoković odgovara bez izgubljenog poena.

1:0 Anderson prvi put na meču vodi. Doduše, slaba je to utjeha...

2. SET

2:6 Poslije 30:0, Anderson je osvojio tri vezana poena i stigao do prve brejk lopte, ali je nije iskoristio, jer je Đoković odgovorio sa tri vezana poena i osvojio i drugi set. Vodi 2:0 nakon svega 72 minuta igre.

Within his grasp...@DjokerNole is just one set away from a fourth #Wimbledon title after winning the second 6-2 pic.twitter.com/KijbxTiElG — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

2:5 Sve je kao u 1. setu, još samo da Đoković i ovaj dio igre dobije sa 6:2 i sve će biti preslikano.

1:5 Anderson je prvi put zaprijetio na servis Đokovića, dva puta stizao do izjednačenja, ali to je bilo sve.

1:4 Sve je isto kao u 1. setu - Đoković u 5. gemu pravi drugi brejk i uskoro će imati velikih 2:0...

1:3 Peti put Novak dobija svoj servis sa jednim izgubljenim poenom. Andersonu za utjehu ostaje da je postao rekorder po broju odigranih gemova na jednom izdanju Vimbldona.

Another lengthy record goes the way of Kevin Anderson...#Wimbledon pic.twitter.com/tX9a3aGQKi — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

1:2 Anderson je na svoj servis imao 40:0, ali je tek na razliku dobio svoj prvi gem u 2. setu.

0:2 Trostruki najbolji sportista planete još jednom gubi samo poen na svoj servis.

0:1 Đoković i drugi set otvara brejkom. Čini se da ga ništa ne može zaustaviti na putu ka 13. grend slem tituli, jer se Anderson muči, a žali se i na bolove u desnoj ruci. Možda Nole stigne i da odgleda finale Mundijala u Rusiji...

1. SET

2:6 Za svega 29 minuta, Đoković je poveo 1:0 u setovima. Na svoj servis je izgubio svega tri poena, a uzeo je dva brejka. Rutinski, nema šta.

So far, so good...@DjokerNole takes a speedy lead in the #Wimbledon final, winning the first set 6-2 in 29 minutes pic.twitter.com/uRnpbOLvB9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

2:5 Anderson smanjuje, ali malo mu to šta vrijedi. Jedino što će 2. set početi servisom... Južnoafrikanac se žali na bolove u ruci.

A na tribinama legendarni Rod Lejver, uz Đokovića i Kena Rouzvola jedini teniser koji je bio vlasnik sva četiri grend slem pehara istovremeno, objašnjava kraljevskoj porodici kako loptica odskače na travi.

1:5 Đoković prvi put osvaja servis na svoj gem bez izgubljenog poena.

1:4 Novi brejk Đokovića, prvi set je praktično riješen.

1:3 Nole je izgubio jedan poen i lako sačuvao prednost brejka.

1:2 Anderson bez izgubljenog poena osvaja prvi gem.

0:2 Đoković je rutinski potvrdio brejk. Anderson već ima šest neiznuđenih grešaka.

0:1 Odmah brejk na startu! Đoković je uzeo servis Andersonu, koji je na prvu brejk loptu odgovorio dvostrukom servis greškom. Južnoafrikancu je zakazalo najjače oružje, jer je pogodio samo dva od šest prvih servisa.

Finale Vimbldona igraju povratnik na veliku scenu i čovjek koji igra najbolji tenis u 33. godini - Novak Đoković i Kevin Anderson.

Do meča za titulu na 132. nezvaničnom prvenstvu svijeta, dva tenisera su došla nakon maratonskih polufinala, najdužih u istoriji ovog turnira.

Đoković je poslije pet sati i 16 minuta savladao Rafaela Nadala, a Anderson je u trećem najdužem singl meču u istoriji, dugom šest sati i 36 minuta, porazio Džona Iznera.

Južnoafrikanac je na Vimbldonu već napravio senzaciju, jer je u četvrtfinalu gubio 2:0 od Rodžera Federera, preživio i meč loptu u 3. setu, a onda u petom slavio sa 13:11.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (8 glasova)