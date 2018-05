Đoković podsjetio na slavne dane, sa Nišikorijem u četvrtfinalu

U najboljem meču u 2018. godini, Novak Đoković je podsjetio i u pojedinim momentima se približio igri kojom je, ne tako davno, dominirao svjetskom teniskom scenom.

Srpski teniser je stigao do četvrtfinala Mastersa u Rimu, prvi put od Australijan opena vezao tri pobjede, prvi put ove godine ušao među osam najboljih na jednom turniru, savladavši potencijalno neugodnog Španca Alberta Ramosa-Vinjolasa – 6:1, 7:5.

Đoković je prvi set odigrao na vrhunskom nivou, poveo 3:0, zatim još jednom oduzeo servis rivalu, uz niz efektnih poteza i udaraca sa osnovne linije.

Put him on a string, keep him on a string.



Sublime clay-court stylings from @DjokerNole 👌#ibi18 pic.twitter.com/rzdNjBncKR