Đoković: Prije svega mi smo svi ljudska bića i sa tim se treba izboriti

Srpski teniser Novak Đoković rekao je poslije današnje pobjede nad Keijem Nišikorijem u polufinalu Otvorenog prvenstva SAD da je počastvovan što se bavi ovim sportom i što se našao u još jednom finalu grend slem turnira.

"Počastvovan sam što igram ovaj sport i drago mi je što sam uspio da dođem do još jednog finala. Uzbuđen sam zbog toga šta me čeka u nedjelju. Siguran sam da će biti jako teško", rekao je Đoković poslije meča.

Đoković se večeras plasirao u finale Ju Es opena, pošto je u polufinalu sa 6:3, 6:4 i 6:2 pobijedio Japanca Keija Nešikorija.

"Možda i jedna od važnijih stvari je bilo to da kontrolišem svoje emocije. Prije svega, mi smo svi ljudska bića i sa tim se treba izboriti. Iz svake situacije sam sticao iskustvo i vrlo važno je što sam iz svake izašao snažniji", dodao je on.

Srpski teniser će u finalu u nedelju igrati protiv Argentinca Huana Martina del Potra, iako su svi na početku turnira prognozirali da će Đoković u četvrtfinalu igrati protiv Rodžera Federera, a u eventualnom finalu protiv Nadala.

Del Potro plasirao se u finale US opena, pošto mu je Rafael Nadal predao meč u drugom setu kod rezultata - 7:6 (3), 6:2.

"Nadal i Federer su imena o kojima se stalno govori. Oni su uvijek veliki favoriti zbog svega šta su postigli do sada. Ipak, ovaj turnir je čudan, možda danas nije bila tolika vlažnost, ali... Na žalost Rafaelu Nadalu se dogodilo to što se dogodilo, povrijedio se i to svakako nije lijepo. S druge strane treba čestitati Del Potru, oporavio se od svih povreda koje je imao u prethodnim godinama... U posljednjih 14-15 mjeseci igra svoj najbolji tenis i on je oduvijek bio jedan od onih igrača iz top 5", rekao je Đoković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (4 glasova)