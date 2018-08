Đoković: Sa Imasom sam u bliskim odnosima, niko nije kriv za moju krizu

Novak Đoković je u intervjuu za Sportklub kazao da je kriza u njegovoj igri bila uzrokovana povredom, te da krivce nije trebalo tražiti u drugima, kao što su mediji i javnost uglavnom radili.

On je rekao i da je Pepe Imas ostao njemu bliska osoba, kao i da nije promijenio način ishrane.

“Kada sam izgubio prvo mjesto, ljudi su počeli da pišu o Pepeu, o ishrani, o svima i svemu osim o meni samom, kao da su svi drugi krivci što ja igram ovako ili onako. Ili da mi žena ne dâ da jedem meso, to je nešto na šta stvarno nemam komentar, na te stvari… Većina ljudi u tim trenucima bira, barem je takav moj utisak, da traži krivca u drugima, a ja nisam takav i nisam odrastao na takvim principima. Uvijek preuzimam odgovornost za sve svoje odluke, imam 31 godinu i ne može niko da utiče na mene u toj mjeri da me potpuno poremeti i da mi potpuno promijeni život. Smatram da sam dovoljno karakterno čvrst i zreo da donosim sopstvene odluke u životu i da se okružim ljudima za koje smatram da zaslužuju da mi budu blizu“, rekao je Đoković.

Đoković nije krio da je povrijeđen time to što su njegovi loši rezultati loše uticali i na sliku o ljudima koji ga okružuju, uključujući i Imasa.

“Šta će novine da pišu o svemu, na to ne mogu da utičem. Svako ima pravo da istakne svoje mišljenje, ja to poštujem, ali smatram da je bespotrebno stvarati iskrivljenu i neistinitu sliku o meni i ljudima oko mene. Na taj način se tim ljudima zagorčava život. Pepeu su ti naslovi, ne samo kod nas, te rubrike i feljtoni o njemu i u španskim i u svjetskim medijima napravili tešku situaciju. On je čovjek koji isto živi od tenisa, moj brat radi sa njim u teniskoj školi već tri godine. Imali su preko 80 djece, sada imaju manje jer je stvorena nekakva slika u javnosti i ljudi su prestali da šalju djecu tamo jer misle da je to, ne znam, neka sekta, šta se već sve pisalo o njima, kako su oni ljudi koji će pogrešno uticati na tu djecu“, objasnio je Đoković..

