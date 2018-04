Đoković se naljutio na sudiju

Novak Đoković se nije rukovao sa sudijom Karlosom Bernardešom na kraju meča sa Dominikom Timom.

Srpski teniser je završio učešće na Mastersu u Monte Karlu u 3. kolu porazom nakon velike borbe u tri seta - 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.

Novak se po okončanju susreta pozdravio sa rivalom, ali ne i sa sudijom iz Brazila, pa se spekuliše da je to zbog detalja iz sredine 2. seta.

U pauzi između gemova kod rezultata 3:2 arbitar je srpskom igraču rekao da pripazi na vrijeme između poena, zbog čega je on imao mnogo kraću pripremu između servisa.

U prosjeku je servirao 16 sekundi poslije završetka prethodnog poena, za razliku od 25 koliki mu je bio prosjek do tada.

Carlos Bernardes had a word w/Djokovic after the 3-2 changeover to be careful of the time. Djokovic responds by playing some speed tennis - and gets broken. Yaps at him after he sits down again.

Fairly extreme overreaction, speaking to his being somewhat agitated ATM. pic.twitter.com/xQfhqCWYqC