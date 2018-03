Đoković: Šta očekujem? Ne očekujem ništa...

Tri poraza zaredom - od Čunga, Danijela i večeras od Benoe Pera, to se u posljednjih 11 godina prvi put dogodilo Novaku Đokoviću.

Srpski teniser gIatko je izgubio u prvom meču na Mastersu u Majamiju, uz novo blijedo izdanje, te potvrdu da je fizički u velikom zaostatku u odnosu na rivale...

"Ne bih ni izlazio na teren da ne vjerujem da mogu da pobijedim. Ne bih ni bio ovdje da ne pokušavam to da uradim. Znam da ima mnogo onih koji me podržavaju, ali na nesreću - nisam na nivou na kome bi oni željeli da me vide. Tako je kako je, život ide dalje", rekao je Đoković.

On je kazao da mora da vjeruje u sebe i da nastavi da radi...

"Želio sam da dođem u Majami i Indijan Vels da vidim mogu li da igram. Volim da igram na tvrdoj podlozi, želio sam nekoliko turnira prije početka sezone na šljaci. Očigledno nisam bio spreman", naglasio je on.

Đoković je imao snage za samo 20-ak minuta pravog ritma i pravog tenisa.

" Dobro sam počeo, odigrao dobro šest gemova, a onda sam ostao bez snage. On je servirao veoma dobro, nisam imao šansu da ga ugrozim. Odigrao je i nekoliko sjajnih poena u važnim trenucima. Sve se dogodilo veoma brzo", kazao je Đoković.

Na pitanje šta ga očekuje u bliskoj budućnosti, odgovorio je:

"Ne znam šta da očekujem, ne očekujem ništa. Očigledno je da se suočavam sa raznim izazovima u mojoj igri, kao i u mom zdravlju. Pokušavam da se sredim i da vidim šta će da se dogodi", zaključio je Đoković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)