Đoković: Uvijek se trudim da izvučem najbolje iz sebe, Del Potro ponosan i tužan

Novak Đoković je u velikom stilu osvojio US open, treći put u karijeri, došao do 14. Grend slema u karijeri.

Vratio se u svjetski vrh, pokazao kakav je as i kakav karakter ima...

"Za moje uspjehe u posljednje vrijeme zaslužni su moja porodica, prijatelji, ljudi koji su uz mene. Imao sam operaciju, povrede, a uvijek sam se trudio da izvučem najbolje iz sebe. Uspio sam, došao sam na ovo mjesto. Čestitke Huanu, mom prijatelju, što je uspio da bude jači od svih problema i što je pokazao kakav je igrač i kakav je čovjek", kazao je Đoković.

On se po broju najvećih titula izjednačio sa Pitom Samprasom.

"On je moj idol, on to zna. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti".

Đoković je pohvalio navijače, iako je tokom meča imao primjedbi na njihovo ponašanje.

"Bilo je kao na fudbalu, bilo je uzbudljivo. Navijanje na sve strane, ali nikada se nije prešla granica", kazao je Đoković.

Huan Martin del Potro u suzama je dočekao ceremoniju proglašenja. Prije devet godina je na ovom mjestu osvojio prvi i jedini Slem, od tada se borio sa povredama, padao i vraćao se do najveće scene...

Osjećao je da ima šansu da ponovo osvoji Njujork, ali ispriječio se Đoković.

"Nije lako pričati u ovom trenutku. Srećan sam što sam igrao u finalu protiv mog prijatelja, jednog od onih koje volim da gledam kako osvajaju titule. Čestitke Novaku", rekao je sjajni Argentinac.

"Bio sam ovdje prije devet godina, imao sam mnogo problema sa povredama, svi znaju kroz šta sam prolazio i ponosan sam što sam ovdje, što igram tenis... Ponosan sam i što predstavljam Argentinu, veliko hvala svim ljudima koji su uz mene", rekao je Delpo.

