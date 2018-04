Đoković uz oscilacije, želju za pobjedom i nakon velike borbe savladao Ćorića

Novak Đoković je nagovijestio da se svjetlo na kraju tunela nazire - u najboljem meču u 2018. godini, srpski teniser je savladao talentovanog Hrvata Bornu Ćorića 7:6, 7:5 i plasirao se u treće kolo Mastersa u Monte Karlu.

Uz oscilacije u igri, ali i veliku želju da pobijedi, kada je u finišu drugog seta ispustio devet meč lopti, od čega sedam u jednom gemu na svoj servis, a onda u narednom napravio brejk za 6:5 i konačno prelomio meč.

Đoković je na momente pokazao i klasu kakvu je imao nekad, slomio neugodnog rivala i zakazao duel sa Dominikom Timom.

