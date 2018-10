Đoković: Zadovoljan sam drugim mjestom, ali želim da budem broj jedan

U jubilarnom, hiljaditom meču u karijeri, Novak Đoković je pokazao klasu, počistio sa terena Aleksandra Zvereva, u polufinalu Mastersa u Šangaju, za svega 60 minuta - 6:2, 6:1.

"Lijep način da se obilježi hiljaditi meč. Zverev je imao nizak procenat prvog servisa, što je čudno za njega. Iskoristio sam to, znam da može da igra mnogo bolje", kazao je Đoković.

Od ponedjeljka će Đoković biti drugi na ATP listi.

"Zadovoljan sam, jer sam se vratio, ali moja želja je da budem broj jedan na kraju godine. Kada se vratim unazad samo pet mjeseci - povreda, operacija, gdje sam bio - mislim da sam iz jedne ekstremne situacije prešao u drugu", rekao je on.

Teniski svijet sada čeka finale sa Rodžerom Federerom.

"Bio bi to savršen kraj turnira. Rodžer je uvijek Rodžer. Kada god mora da igra najboplje on to i uradi. Očekujem da će doći do finala. Pobijedio sam ga u Sinsinatiju, to mi daje samopouzdanje", rekao je Đoković.

Zverev je, s druge strane, bio nervozan tokom cijelog meča, nemoćan da pruži otpor rivalu.

"Sa 24 neiznuđene greške i lošim servisom ne bih imao šanse ni protiv koga, a ne protiv Đokovića", rekao je Njemac.

