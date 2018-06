Đokovićev ples na londonskoj travi

Novak Đoković je ostvario pobjedu koja bi mogla da mu ubrizga veliku dozu samopouzdanja pred Vimbldon – na Kvinsu je savladao Grigora Dimitrova, i to veoma ubjedljivo 2:0 (6:4, 6:1).

Srpski teniser je prvi set prelomio u desetom gemu, kada je oduzeo servis rivalu i iskoristio treću set loptu.

It’s all over.



Djokovic is through to the quarter-finals.



