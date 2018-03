Dončić trojkom srušio klub za koji navija

Tri dana pred majstoricu polufinal plej-ofa ABA lige sa Mornarom, Crvena zvezda je najavila izlazak iz male krize u duelu sa najtrofejnijim klubom Evrope, Real Madridom.

Beograđani su 5,8 sekundi prije kraja stigli do izjednačenja preko Alena Omića, ali im je presudio čovjek koji je javno priznao da odmalena navija za Zvezdu, slovenačka senzacija Luka Dončić.

Momak koji je sa 19 godina već jedan od najboljih igrača Evrope je u svom stilu izbacio iz težišta Ognjena Dobrića i 0,9 sekundi prije kraja pogodio trojku za konačnih 82:79 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

LUKA DONCIC FOR THE WIN pic.twitter.com/CNuYF1TCLF

Real je ovom pobjedom napravio veliki korak ka 4. mjestu i prednosti domaćeg terena u četvrtfinalu Evrolige, a Dončić je bio najbolji igrač meča sa 24 poena, devet skokova, četiri asistencije, blokadom, tri ukradene, ali i sedam izgubljenih lopti.

Zvezdu su predvodili Alen Omić sa 25 koševa i 10 uhvaćenih lopti i Džejms Feldin sa 18 pogodaka.

Unikaha je nakon produžetka savladala Olimpijakos (87:85), na utakmici na kojoj je Vasilis Spanulis postao najbolji asistent u istoriji Evrolige sa 1.260 dodavanja.

And here is the moment Vassilis Spanoulis became all-time number 1 in assists 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vU7lvCuChW