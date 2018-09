Dosad neviđeno: Na poluvremenu odlučio da se penzioniše

Bafalo Bilsi su u nedjelju izgubili na svom terenu od Los Anđeles Čardžersa sa 31:20 u meču drugog vikenda NFL šampionata, ali su njihovi navijači prisustvovali neviđenoj sceni u profesionalnom sportu.

Tridesetogodišnji kornerbek Bafala Vontej Dejvis nije se vratio na teren u drugom poluvremenu, a ubrzo je saopšteno da je igrač Bilsa samovoljno napustio meč i riješio da završi profesionalnu karijeru, prenosi Sport klub.

Iako u prvi mah nije bilo jasno šta je razlog ovakvog poteza, Dejvis je svojim saopštenjem nešto kasnije otkrio šta stoji iza njegove neočekivane i iznenađujuće odluke.

"Nisam ovako zamišljao da ću se penzionisati iz NFL. U svojoj 10. NFL sezoni sam radio ono na šta je moje tijelo programirano - bio sam spreman da igram kada je dan meča. Tokom karijere sam igrao i povrijeđen, a više puta sam i operisan. To je bio i posljednji izazov proteklih nedjelja. Danas tokom meča realnost me je pogodila brzo i jako. Nisam više mogao da budem tamo. Nisam želio da pokažem nepoštovanje prema trenerima i saigračima. Ali želio sam da sačuvam visok standard igre. Mentalno, očekujem od sebe da uvijek budem na najvišem nivou. Ali fizički, znao sam da to ne mogu, imao sam trenutak iskrenosti sam prema sebi. Na terenu se nisam osjećao dobro. To sam rekao i trenerima", rekao je Dejvis, koji više nije mogao da odgovori fizički napornim zahtjevima igre.

Vontej Dejvis je u NFL šampionatu prije Bilsa igrao za Majami Dolfinse i Indijanapolis Koltse, a dva puta je biran u Pro Boul - 2014. i 2015. godine.

U NFL je odigrao deset sezona, a postao je prvi igrač koji se u ovom takmičenju penzionisao tokom meča u kojem je nastupao.

