Došljak: Zasučite rukave i konačno počnite nešto da radite

Goran Folić se ponaša kao da je postao sekretar u martu 2014, a ne u aprilu 2018. godine, pa tako za problem FK “Berane” optužuje neke imaginarne vlasnike Kluba, a ne onog koji je stvaran, a to je Opština Berane, navodi se u reagovanju Vojislava Došljaka, na navode Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO.

"Gospodine Foliću, jasno mi je zbog čega ste sazvali konferenciju za štampu. Prvenstvo počinje za manje od nedjelju dana, a Vi ste na najboljem putu, makar prema čaršijskim pričama, da budete grobar FK Berane", kazao je Došljak.

On navodi da Folić govoreći o nekim vlasnicima u prisustvu predsjednika Skupštine i Menadžera opštine, kao da je želio "da nanese štetu prvom čovjeku lokalnog parlamenta" i da je pokazao da on ne zna da se moraju poštovati odluke SO Berane, te da je Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza u FK “Berane” izglasana je na sjednici održanoj 08.i 10. 12. 2014. godine, od kada je Opština Berane postala osnivač FK “Berane”. Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 36/2014, od 18. 12. 2014. godine.

"Da je tako, potvrđuju i izbori, do sada izabrana dva predsjednika i kompletna rukovodstva Fudbalskog kluba, što govori da nemate problem sa bilo kim drugim, osim, sami među sobom. Pominjete dugove, a ja podsjećam da je, još 2014. godine, koalicija “Zdravo Berane” formirala komisiju koja je ispitala sva dugovanja i potraživanja Kluba i sačinila izvještaj", saopštio je Došljak.

On je poručio da za sva dugovanja pitaju predsjednike fudbalskog kluba koji su od 2014. godine, od strane lokalne uprave imenovani, jer ih, kako kaže, "ovakvim Vašim izjavama, predstavljate kao osobe koje se lažno predstavljaju, a to je krivično djelo".

"O nesuvislosti ostalih izrečenih tvrdnji neću dalje, ali ću Vas, kao bivši osnivač, fudbaler i aktuelni fudbalski radnik, a prije svega kao Beranac, zamoliti da zasučete rukave i, konačno, počnete nešto da radite, kako bi ste spasili Klub koji voli čitav grad. Za manje od dvije godine treba da proslavimo rijedak jubilej – 100 godina postojanja FK “Berane”. Previše je to velika tema za partijska nadgornjavanja, a Vaša konferencija za štampu je upravo bila to. Pokazuju to i ljudi koji su joj prisustvovali, jer su svi bili iz jedne partije i izrečene neistine, kojima ste, kao metu, gađali bivše osnivače Kluba, a pogodili predsjednika Skupštine opštine Berane, indirektno ga optužujući da ne zna šta znače skupštinske odluke", zaključiio je Došljak.

