Dostojanstven poraz oslabljene Crne Gore

Oslabljena reprezentacija Crne Gore pružila je dostojan otpor košarkaškoj velesili - na startu turnira u Parizu, „crveni“ su poraženi od Francuske sa 83:66.

Nikola Batum i drugovi su razliku u klasi pokazali već u 1. četvrtini, koju su dobili sa 28:15 i nagovijestili ubjedljiv trijumf. Tim Vensana Kolea, u čijoj je startnoj petorci bio i novi bek Budućnost Volija Edvin Džekson, do velikog odmora je došao do plus 20 (51:31), ali su u nastavku izabranici Zvezdana Mitrovića bili ravnopravan rival i izborili podnošljiv poraz.

Drugačiji ishod se, naravno, nije ni očekivao, jer se ekipa dan pred turnir pridružila selektoru u Gradu svjetlosti, a Bojan Dubljević, Nemanja Radović i Nemanja Đurišić će tek u ponedjeljak odraditi trening sa saigračima.

Uzgred, sa prvobitnog spiska su otpali centri Marko Todorović i Milko Bjelica, te krilo Dino Radončić, a Nikola Vučević se „odjavio“ i prije nego što je Mitrović objavio na koga računa za ovu akciju.

Najefikasniji je bio Petar Popović sa 16 poena, a dvocifren učinak su imali i njegov prezimenjak Aleksa sa 15, Filip Barović sa 14 i Derek Nidam sa 12.

U startnoj postavi je bio 18-godišnji Marko Simonović, koji je za nepunih 17 minuta upisao četiri skoka i nije postigao koš, baš kao ni Nikola Ivanović za desetak sekundi više.

„Crveni“ danas (18 časova) igraju sa Grčkom, nakon čega se vraćaju kući. Prvi meč druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igraju u petak, 14. septembra sa Turskom u Ankari, a tri dana kasnije dočekuju Ukrajinu.

Francuska - Crna Gora 83:66 (28:15, 23:16, 15:14, 17:21)

Pariz - Dvorana „Pjer de Kuberten“. Sudije: Vijator, Maestre, Olio (Francuska).

Francuska: BATUM 7, Kaudi 5 (4-3), Žaite 5 (2-1), Nua 9 (2-1), Kofi 8 (2-2), Rusej 12 (4-2), ŽILIJEN 2, Lakomb 10 (2-1), DŽEKSON 10 (2-2), FAL 11 (2-1), Konate 4 (2-2).

Crna Gora: Nidam 12 (2-1), ŠEHOVIĆ 3, Pavlićević, SIMONOVIĆ, SEKULIĆ 1 (4-1), A. Popović 15 (4-4), M. Popović, Barović 14 (7-6), IVANOVIĆ, Vranješ 2, P. POPOVIĆ 16 (4-4), Starovlah 3.

