Drama na Škveru: Herceg Novi okrenuo leđa simbolu grada

Vaterpolo klub Jadran Carine je u teškoj finansijskoj situaciji i nemilosti čelnika Opštine Herceg Novi.

Na pres konferenciji, koja je sazvana ovim povodom, a koju je predsjednik kluba Đuro Marić nazvao “vapajem”, saopšteno je da Jadran nije dobio sredstva, koja su planirana i budžetom, i kasnije rebalansom budžeta, te da sa prvim ljudima opštine nisu u kontaktu već sedam mjeseci.

“Od 150 hiljada eura koliko je bilo planirano isplaćeno nam je 131 hiljadu i 100 eura”, rekao je Đuro Marić, naglasivši da prvi put za 20 godina Jadran nije dobio planirana budžetska sredstva.

Druge stvari, međutim, više bole.

“Prvi put za 17 godina od kada sam u klubu ne mogu da stupim u kontakt sa gradonačelnikom. Preko 30 puta sam ga zvao, ostavljao poruke u kabinetu – i ništa. Zvanično smo, kao klub, 23. novembra poslali poziv za sastanak, zatim još jedan, pa 12. januara posljednji, a nismo dobili ni odgovor”, rekao je Marić.

On je naglasio da je “demagoška priča da opština pomaže Jadran basnoslovnim sumama”, te da najbolji i najuspješniji crnogorski klub, učesnik Lige šampiona, dobija manje od svog grada, nego klubovi iz Kotora i Budve.

“Recimo, opštine Budva i Kotor finansiraju kompletne troškove bazena u tim gradovima. Pored toga, VK Budva je dobio 245 hiljada eura od opštine, a saznali smo da će se povećati na 280 do 300 hiljada eura. To je dobro za naš vaterpolo, za konkurenciju, mi se radujemo tome, ali to je ogromna razlika u odnosu na pomoć koju mi dobijamo od Herceg Novog. Da smo bar ispoštovani u skladu sa planiranim budžetom...” kazao je Marić.

Umjesto da Herceg Novi vrednuje ono što rade vaterpolisti za promociju grada i sporta, Jadran je prinuđen da preživljava.

“Niko nema pravo da u ime građana uništava simbol grada. Mi ne tražimo ništa više, od korektnog odnosa. Da su čelnici grada našli petinu vremena za svoj klub, za mlade momke, za osvajače medalje od onoga što su posvetili veteranima jednog kluba iz okruženja, sve bi bilo riješeno. Ali mi sedam mjeseci ne možemo da se sastanemo sa ljudima iz opštine...”, rekao je Marić, naglasivši:

“Ne znam šta je razlog opstrukcije – to je pitanje za ljude iz opštine. Iz ovog kluba neće otići nijedna poruka koja će imati političku konotaciju”.

Da je riječ o opstrukciji smatra i Vlado Gojković, trener i legenda Jadrana.

Foto: Savo Prelević

“Već tri mjeseca sam u čudu, a tome čudu izgleda nema kraja. Imamo minimalnu podršku, a svi smo imali pojedinačne razgovore sa ljudima iz opštine, i čuli smo – da 'nije da nećemo da pomognemo, doći ćemo, ali nemamo vremena...', a znamo za kakve aktivnosti nađu vrijeme. Ovo je čista opstukcija. Bili smo, međutim, u težoj situaciji i nećemo tek tako dozvoliti da naša djeca, od kojih su neki potencijali svjetske klase, budu prinuđena da idu iz kluba”, rekao je Gojković.

On je podsjetio čelnike opštine da “igrati Ligu šampiona dana nije isto kao prije 15 godina”.

“To je sada veliki poduhvat, i finansijski i igrački. Mi to radimo sa najmlađom i najjeftinijom ekipom, a što je najvažnije radimo to sa našom novskom djecom, koja su odrasla na Škveru”, rekao je Gojković.

