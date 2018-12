Drama u "Morači" i pobjeda Budućnosti: Mega pala nakon žestoke borbe

Budućnost Voli je priredila neočekivanu dramu navijačima, ali i još jednu noć koja je završena na pravi način.

Aktuelni šampion ABA lige je u 10. kolu upisao osmu pobjedu - bilo je bolji od Mega Bemaksa (91:85), a meč je završio serijom 11:0!

THE END: @KKBuducnostVOLI have won the thriller against @KKMegaBemax after making the crucial 11:0 run in final last 2-and-a-half minutes! #ABALiga pic.twitter.com/f4Sa4wpd5o