"Državni udar" u Španiji: Real promovisao Lopetegija za novog trenera

Real Madrid je izabrao trenera, i to čovjeka koji od odlaska Zinedina Zidana nije nijednom pomenut ni kao potencijalni kandidat.

Riječ je o selektoru Španije Žulenu Lopetegiju, koji će preuzeti aktuelnog prvaka Evrope odmah po završetku Mundijala.

Iznenađenje i šok - tako svjetski mediji prenose informaciju koja je prije nekoliko minuta objavljena na zvaničnom Tviteru nalogu "kraljevskog kluba", ali kada je Real u pitanju nikada ništa nije nemoguće.

Madridska "Marka" čak piše da je Real imenovanjem Lopetegija u ovom momentu izazvao "državni udar" u Španiji, jer je bivši golman neposredno pred početak priprema za Svjetsko prvenstvo produžio ugovor sa Fudbalskim savezom.

Lopetegi je Baskijac, a ima istoriju i u Realu i u Barseloni - u Madridu je bio član Kastilje (B tima Reala), da bi od 1994. do 1997. bio u Barsi.

20 - Julen Lopetegui has not lost any of his first 20 games for #ESP (W14 D6), the second best unbeaten start of any manager, being currently the side on the longest unbeaten run heading into the World Cup. Real Madrid pic.twitter.com/RKbED7XTKF