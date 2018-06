Đukić: Igrali smo skoro ilegalno

Listi velikana koje su rukometaši Crne Gore savladali od obnavljanja nezavisnosti, na kojoj su odranije Švedska i Njemačka, u četvrtak veče je dopisano i ime Hrvatske.

Nažalost, pobjeda u „Verdeu”, izborena u posljednjoj sekundi lucidnim golom Miloša Vujovića iz sedmerca za 32:31, nije donijela mnogo „lavovima”. Dvomeč baraža za Svjetsko prvenstvo u Danskoj i Njemačkoj je riješen pet dana ranije u Osijeku, gdje su „kauboji“ slavili sa 32:19, a možda i mnogo ranije, kada se saznalo da u timu Dragana Đukića neće biti Vuka Borozana, Vladana Lipovine, Nebojše Simića i Rada Mijatovića.

Trijumf nad izabranicima Lina Červara, međutim, nosi poruku da ovaj sastav ipak ima potencijal za neke malo veće stvari, ali je neophodno da svi Crnogorci igraju za svoju zemlju. Da se Borozan predomisli i ponovo zaigra u nacionalnom timu, da se Lipovina i Simić oporave, da supertalentovani golman Miljan Vujović dođe i obuče dres „lavova”, da... Moglo bi se nabrajati unedogled, ali za sve to je potrebna i ozbiljnost Rukometnog saveza Crne Gore.

Frapantno djeluje podatak da pred baraž sa Hrvatskom iz kancelarije Saveza nije poslat nijedan jedini dopis medijima kada su okupljanje, treninzi, prijateljske utakmice sa Južnom Korejom, da nije bilo pres konferencije...

O tome je sa neskrivenom ljutnjom nakon pobjede nad Hrvatima pričao i selektor Đukić, čiji je tim u jednom trenutku imao sedam golova razlike (13:6), ali mu je za čudo i plus 14 trebalo mnogo više.

"Takvi rezultati su rijetki i za njih je potrebno da imate kompletnu ekipu, podršku, da dvorana bude puna i da atmosfera bude potpuno drugačija. Mi smo ovu utakmicu igrali skoro ilegalno, kao da nam rival nije jedna od najboljih ekipa na svijetu. Žao mi je što nije bilo više ljudi da gledaju utakmicu. Ponosan sam na ove momke koji su bili tu, uvijek daju maksimum i ne umiju drugačije da igraju", rekao je Đukić.

Srpski trener se tu nije zaustavio, već je na pitanje ostaje li selektor odgovorio riječima koje najavljuju da će rukometaši Crne Gore dobiti osmog selektora od obnavljanja nezavisnosti.

"Imam ugovor još 10 dana. Niko sa mnom nije razgovarao o produženju, niti je to tema za mene. Vodiću selekciju na Mediteranske igre. Malo je čudno da u prethodne tri sedmice nismo imali kontakt ni sa kim. Imali smo fenomenalne uslove za rad u „Verdeu”, ali podrška su i ljudskost, blizina, familijarna atmosfera... To nam fali za veći rezultat. Hrvatska nam je pokazalo kako se to radi, jer je 25 ljudi oko selekcije i poslije se čudimo što je tu gdje jeste. Crna Gora ima perspektivu, to je vidio svako ko je gledao Evropsko prvenstvo".

Je li Vam želja da ostanete ili...?

"Nema tu ili. Mora neko da me zove. Ovdje sam i došao kada su me zvali, sjećam se kakva je bila atmosfera i kako je izgledala crnogorska reprezentacija u tom trenutku - aludirao je Đukić na aferu koja je dovela do odlaska Ljubomira Obradovića i dodao: - Mislim da ostavljam nešto iza sebe".

Da li Vam je zasmetalo što nije bilo čak ni pres konferencije?

"Stručni štab i ja smo se maksimalno spremali za Hrvatsku, jer smo znali kakvog rivala imamo. Sve ostalo je odgovornost nekog drugog i ne bih ulazio u taj dio. Pokušali smo da napravimo familijarnu atmosferu, da završimo Evropsko prvenstvo i ovaj baraž bez skandala koji su potresali ekipu. Završili smo na lijep način, pobijedili Hrvatsku i ostavili nadu da može da bude mnogo bolje", zaključio je Đukić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)