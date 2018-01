Đukić: Ovaj tim zaslužuje podršku ljubitelja rukometa u Crnoj Gori

Selektor rukometaša Crne Gore Dragan Đukić je bio zadovoljan nakon utakmice sa Hrvatskom, iako je njegov tim izgubio 25:22.

„Izabrali smo sa kim ćemo da se junačimo pred Evropsko prvenstvo i odabrali smo Hrvatsku za generalnu probu. Ponosan sam što su i oni izabrali nas, što je potvrda da smo i prošle godine pokazali odlično izdanje na 'Kroacija kupu', a i večeras smo bili na visokom nivou. Ima segmenata u igri koji mogu da budu na višem nivou, ali bilo je evidentno da su obje ekipe u punim pripremama i da su igračima teške noge”, rekao je srpski stručnjak.

Đukić je napomenuo da ovaj meč ništa ne znači, već da je najvažnije da „lavovi” budu na pravom nivou kada krene prvenstvo.

„Imamo još sedam dana za završnu glazuru i na završnom uigravanju taktičkih zamisli. Najvažnije je da je izdanje u Splitu potvrda da ovaj tim treba da dobije podršku ljubitelja rukometa, ali i sporta u Crnoj Gori, jer smo pokazali da smo tim, da smo zasluženo na Evropskom prvenstvu i da imamo pokriće da sanjamo i prvu pobjedu. Nijesmo koristili Grbovića koji radi u punom kapacitetu sa ostatkom tima i vjerujem da ću imati slatke muke da odaberem 18 momaka koji će putovati u Zagreb”.

Veliko je pitanje da li će među tih 18 putnika biti zvanično najbolji sportista Crne Gore, Vuko Borozan.

„Nemam novih informacija kada je u pitanju stanje povrede Vuka Borozana. Mogu da ponovim samo ono što sam rekao, a to je da je dobrodošao svaki igrač koji želi da igra za Crnu Goru. I on je uvijek dobrodošao, ali on mora sam da donese tu odluku”.

„Što se nas tiče, nema pritiska i on je dobrodošao, ali vjerovatno da on trpi pritisak i od strane kluba i od strane cjelokupne makedonske javnosti, jer se pravi atmosfera da se unaprijed odričemo njegovog nastupa na prvenstvu”.

„Želja svih nas je da takmičenje ne završimo nakon prve sedmice i tri odigrana meča, a imamo pravo da izvršimo izmjenu u sastavu i sve je otvoreno”, dodao je Đukić.

„Lavovi” se sjutra vraćaju u Crnu Goru, a pripreme nastavljaju 8. januara.

„Igrači će za Božić dobiti slobodan dan i nakon toga nastavljamo pripreme. U planu je bila još jedna prijateljska utakmica, ali neće je biti, pa smo se odlučili da odigramo jedan duel 9. januara u kojem ćemo se međusobno podijeliti u dva tima. Radićemo do 11. januara na novim rješenjima u napadu i na analizi protivnika. Osjetili smo atmosferu Evropskog prvenstva jer se to u Splitu primjećuje na svakom koraku i to je dragocjeno iskustvo koje nosimo, uz pozitivan utisak koji smo ostvarili u duelu protiv sjajnog protivnika”, zaključio je Đukić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)