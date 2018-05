Napadač Ajaksa Džastin Klajvert umjestzo na ostrvu, mogao bi kariejru nasstaviti an poluostrvu. I to Apeninskom, pošto "Frans fudbal" je došao do informacija da 19-godišnji sin slavnog oca Patrika, pregovara sa Romom.

Za Klajvarta je bio zainteresovan Totenhem, ali su pregovori propali i čuveni fudbalski dnevnik iz Francuske tvrdi da je sportski direktor "vučice" Monći, blizu da dobije potpis fudbalskog bisera iz Holandije.

