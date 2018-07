Džejms: Želim da vidim posvećenost kod saigrača

Novi košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms kazao je da je nema konkretna očekivanja od tima kada su u pitanju rezultati u predstojećoj sezoni.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena ovog ljeta je napustio Klivlend Kavalirse i preselio se u Kaliforniju, gdje će pokušati da vrati Lejkerse u vrh NBA lige.

"Znate me. Znate za moje šampionske navike. Ali, one ne znače nužno i šampionsku titulu. Znače da moraš da treniraš naporno svakog dana. To je ono što očekujem od svih saigrača", kazao je 33-godišnji Džejms na otvaranju svoje fondacije "I Promise School".

Osvajač tri NBA prstena u Lejkersima će biti okružen mladim igračima - Brendonom Ingramom, Kajlom Kuzmom, Lonzom Bolom - ali će pomoć imati i u nekolicini iskusnih košarkaša kakvi su pridošlice Ražon Rondo, Majkl Bizli, Lens Stivenson i Džavel Mekgi.

"Svjestan sam da će biti perioda kad ćemo biti veoma dobri i onih kad će biti loše. Takve stvari su mi poznate", dodao je Lebron, a potom se ponovo osvrnuo na odluku da obuče dres Jezeraša.

"Razmišljao sam da odem u Filadelfiju ili Hjuston, ali sam osjetio sam da su Lejkersi pravi korak za mene, poslije mnogo razgovora sa porodicom. Ne postoji konkretan razlog da bi neko postao Jezeraš. Kao što ne postoji ni da bi zaigrao za Jenkije ili Mančester junajted. To nije do titula, jednostavno je nešto istorijsko".

Sport klub podsjeća da će za Džejmsa predstojeća sezona biti prva u karijeri da igra u nekom timu iz Zapadne konferencije. Do sada je, pored Klivlenda, osvojio dvije titule u dresu Majamija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)