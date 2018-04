Džikić: Bez pritiska u finalu, prednost domaćeg terena nije presudna

Prvi put u istoriji će Budućnost igrati u finalu ABA lige. Za titulu i plasman u Evroligu igraće protiv Crvene zvezde. Finalna serija počinje u ponedjeljak u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

"Momci su svesni svega, nije to neka filozofija, Zvezda je evroligaš i višestruki prvak regionalnog takmičenja. Svake sezone imaju obavezu da naprave konkurentan tim za pobjede u elitnom takmičenju. Imaju prednost domaćeg terena i to jeste važno u seriji na tri dobijene utakmice, ali smo i njih i neke druge favorite pobjeđivali u gostima, tako da ne vidim to kao nešto što odlučuje. Zbog uslova takmičenja je finale „spakovano“ u nedjelju dana, što je sa jedne strane zanimljivo, a sa druge specifično, jer se putnik u Evroligu određuje za sedam dana. U planiranju treninga smo u posljednjih mjesec dana prilagodili način rada tom ritmu i smatram da ćemo na planu energije biti spremni za Zvezdu", kazao je Aleksandar Džikić za Novosti.

Stratega "plavih" raduje što će na raspolaganju imati cijeli tim.

"Zadovoljan sam povratkom Filipa Barovića, ali to nije ona forma u kojoj je bio kao nosilac igre. On se „pojede“ što ne može više da pruži. Motivisan je, ozbiljan čovjek i širi pozitivnu energiju na saigrače. Želimo da budemo zdravi i da probamo da odigramo najbolje što možemo. Što se povreda tiče, bolja je situacija sa Seadom Šehovićem i Aleksom Ilićem, treniraju normalno, a da li će igrati ili ne zavisi od dosta faktora", rekao je Džikić.

Naglašava da ekipa nema dodatni pritisak.

"Zvezda ima kvalitetan tim koji je popunjen na svim pozicijama i nisu slučajno kao prvi završili ligaški dio takmičenja. Svjesni smo šta mogu da urade i bitno je da ne potcijenimo bilo kog igrača iz njihove rotacije. Možemo da budemo mirni, uradili smo sve što je trebalo i ovo je kao nagrada. Daleko od toga da nas ne zanima trofej ABA lige, ali nema pritiska. Ako bude sve u redu sa sastavom, vidjećemo kako će sve proći", zaključio je Džikić.

