Džikić: Bili smo pametniji u finišu, očekujem reakciju Zvezde

Nakon velike pobjede Budućnost Volija 80:76 u prvom meču finala plej-ofa za titulu ABA lige nad Crvenom zvezdom, Aleksandar Džikić je rekao da očekuje reakciju rivala u sjutrašnjem meču...

"Ne volim to junačenje - ko dolazi u Pionir da pobijedi? Igramo sa evroligašem, prvi su u ABA ligi, imaju domaći teren, punu dvoranu, sedam hiljada ljudi uz sebe. Mi smo bili malo pametniji u finišu, i to je to", rekao je Džikić.

"Ništa nije gotovo, ovo je početak. Mi smo vratili prednost domaćeg terena. Ne postoje garancije da ćemo pobijediti obje utakmice na domaćem terenu. Naravno, bolje je ovako nego da smo izgubili, ali ništa nismo uradili ako umislimo da će oni da se sami pobijede. Oni će imati reakciju, siguran sam", kazao je Džikić, naglasivši da "Zvezda nije igrala loše"

"Oni su znali šta hoće u napadu i u odbrani, mi smo na momente bili pametni, na momente naivni. Imali neke propuste u defanzivi u finišu, nisu smjeli da nam se dese, jer su to njihove osnovne akcije za koje smo se spremali. Ne znam šta je Zvezda odigrala loše", kazao je Džikić.

Sjutra je novi meč, nema pauze...

