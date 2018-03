Džikić: Hvala navijačima, najvažnije je da se završilo ovako

Trener Budućnost Volija Aleksandar Džikić je najavio da njegov tim u Zagreb neće ići sa mišlju da ima još jednu utakmicu kući, nakon pobjede nad Cedevitom u prvoj utakmici plej ofa.

"Čestitam Cedeviti, koji je veliki rival. U nekim momentima smo izgledali vrlo dobro, u nekim mekši nego što bih ja volio. Oni jesu pogađali teške šuteve, ali moramo bolje u Zagrebu. Vodimo 1-0, to je najvažnije, a ne idemo u Zagreb sa mišlju - imamo još jednu kući. Ali, nećemo da pravimo filozofiju, nije pitanje života ili smrti", rekao je Džikić.

Njegov poziv navijačima je upalio, Morača je bila i puna i vatrena, a na kraju je se i on obratio navijačima...

"Ja to tako doživljavam, ne znači da sam u pravu. Pomogli su nam, hvala im, kažu mi da odavno nije bilo ovako. Nisam ja bitan, ja sam na margini, meni je drago da se stvorio odnos igrača i navijača. To je najvažnije, a ne ja. Naravno, hvala im i na podršci koju su meni dali. Izgurali su me iz tunela, da se obratim ljudima i to je to", rekao je Džikić.

Nemanja Gordić je bio meč-viner, ali Džikić ističe drugo ime...

"Heroj je Kajl Lendri. Povrijeđen je, a rekao je ja hoću da igram, sam je došao...Igrao je sedam minuta, mogao je Nikolić da se sabere", kazao je Džikić.

