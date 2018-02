Džikić: Ima puno razloga zašto nismo danas bili na nivou

Komentarišući poraz u Zagrebu od Cedevite (76:71), trener Budućnost Volija Aleksandar Džikić je kazao "da je možda moglo biti drugačije da su bili malo koncentrisaniji".

"Ono što je dobro je da smo izgubili s pet, a ne sa šest razlike. Ima puno razloga zašto nismo danas bili na nivou, ali nećemo o tome pričati. Pored svega toga imali smo utakmicu i mislim da smo je mi mogli privesti na svoju stranu. Idemo dalje i to je to", rekao je Džikić.

Plej Budućnosti Nemanja Gordić je čestitao Cedeviti na pobjedi.

"Što se tiče nas, bilo je uspona i padova tokom utakmice. Nismo igrali sve vrijeme s istom energijom i možda smo se u trećoj četvrtini previše potrošili da bi sustigli Cedevitu i prešli u vođstvo. Na kraju nam je ponestalo snage da privedemo utakmicu kraju", rekao je Gordić.

Pobjedom protiv Budućnosti, trener Cedevite Jure Zdovc je, za sada, spasao svoju klupu, jer se spekulisalo da bi mogao dobiti otkaz u slučaju novog poraza.

"Pobijedili smo. To je jako bitno. Čestitam momcima. Nekako su bili pravi i to se vidjelo. Imali smo neki manji pad, ali generalno je utakmica bila dobra i čvrsta. Gosti su se jednostavno morali boriti za svaki koš i to je bio moj cilj. Nisu imali lakih šuteva, iako smo mi mogli dva-tri puta bolje reagovati. Oni su pogodili par teških šuteva i imali su neki svoj moment, ali uspjeli smo ga presjeći i čak doći u priliku da pobijedimo s većom razlikom nego što smo tamo izgubili. Još jednom čestitam momcima. Nije lako. Sezona pred nama je još duga i moramo gledati budućnost", rekao je Zdovc.

Filip Krušlin, bek Cedevite, je čestitao saigračima pobjedi.

"Mislim da je ovo izuzetno bitna pobjeda, ponajviše jer nam je bila potrebna psihološki. Ušli smo agresivno, vidjelo se da smo svi fokusirani i svi smo željeli dati sve od sebe. Bilo je grešaka, ali mislim da je to sastavni dio sporta. Na kraju smo dobili jednu bitnu utakmicu. U srijedu imamo posljednju utakmicu Evrokupa, a onda imamo par sedmica bez tri takmičenja. To je jako dobro za nas jer ćemo imati vremena da treniramo. Kroz ovaj protekli period manjak treninga čak je bila ključnija stvar od toga što nismo imali odmora", rekao je Krušlin.

