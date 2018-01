Džikić: Mi smo promašili, oni pogodili; Obradović: Budućnost je ozbiljan tim

„Odigrali smo vrlo dobro prvo poluvrijeme. U trećoj četvrtini se promijenilo nešto na terenu, ne bih da skrećem pažnju na to šta se promijenilo, a bilo je očigledno. Promašili smo deset bacanja i neke otvorene šuteve za tri poena, i to je to. Oni su pogodili, mi ne, i to je razlika“, kazao je Aleksandar Džikić

Foto: Filip Roganović Autor: A.R.

Košarkaši Budućnost Volija nisu uspjeli da iznenade Lokomotivu u „Morači", ali su u porazu 68:62 pružili izuzetan otpor velikom favoritu i najavili da mogu da se bore za plasman u četvrtfinale. „Odigrali smo vrlo dobro prvo poluvrijeme. U trećoj četvrtini se promijenilo nešto na terenu, ne bih da skrećem pažnju na to šta se promijenilo, a bilo je očigledno. Promašili smo deset bacanja i neke otvorene šuteve za tri poena, i to je to. Oni su pogodili, mi ne, i to je razlika", kazao je Aleksandar Džikić, koji je očito imao i malo zamjerki na suđenje. Sa tim se ne slaže Saša Obradović, trener Lokomotive. „Ako su sudije griješile, griješile su na obje strane. Nisu uticale na rezultat", rekao je Obradović. Nekadašnji igrač Budućnosti bio je zadovoljan reakcijom njegovog tima u drugom poluvremenu. „Budućnost je ozbiljan sastav, ima igrače koji su dovoljno talentovani da igraju zapaženu ulogu u ovoj fazi. Mi smo previše mekano ušli, dali im dosta lakih situacija, slabo smo rotirali. U nastavku je to bila druga ekipa, drugačiji pristup... Dobili smo dosta lakih poena, na kraju smo imali i kvalitet i na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili". Foto: Filip Roganović Lokomotiva ima 11. pobjeda u Evrokupu... „Druga faza je drugo takmičenje, još ozbiljnije i to moraju igrači da shvate", kazao je Obradović. „Znali smo da je u pitanju težak rival posebno na domaćem terenu. Budućnost ima fizički snažnu ekipu, opasne igrače. Nismo imali dobar plan u prvom poluvremenu, u nastavku zaigrali odbranu kako znamo i stigli do pobjede. Idemo dalje, probaćemo da držimo ovaj ritam", rekao je centar Lokomotive Brajan Kvejl.