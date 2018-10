Džikić nakon poraza: Nemamo kvalitet bez koncepta

Aleksandar Džikić, trener Budućnost Volija, kazao je nakon poraza od Armanija 82:71 na startu Evrolige da je njegov pokušao i mogao da pobijedi, iako je konstantno jurio zaostatak za rivalom.

"Mi smo uspjeli da se vratimo, ali potrošili smo dosta energije. Bile su i neke bezvezne greške, mi se okliznemo četiri puta, oni nijednom... Armani ima takve igrače, koji kad im daš i malu šansu - oni te kazne. Ne kažem da mi nismo imali priliku da preokrenemo, ali je prosto nismo iskoristili", rekao je Džikić.

Budućnost je tokom cijelog meča imala problem u šutu, baš kao i protiv Crvene zvezde u ABA ligi.

U prvom poluvremenu je pogodila svega sedam šuteva iz 37 pokušaja, na kraju došla na tek nešto više od 30 odsto.

"Imam zamjerki na napad, jer mi nemamo kvalitet bez koncepta. Ne možemo da igramo u stilu - hajde da ih kaznimo. Tp je igra za ekipe koje imaju mnogo talenta. Moramo da znamo šta hoćemo i kako da to ostvarimo. Moramo da znamo šta radimo u prvih šest sekundi, u posljednjih šest sekundi. Uporedite procente određenih igrača i vidjećete razliku. Mi moramo da napravimo neku hijerarhiju šuteva, posljednjih šuteva. Košarka nije napad ravnomjernih šuteva, mi moramo da znamo ko je opcija jedan, ko dva, ko tri... Nema opcija šest, sedam, osam... Takođe, odbrana na ovom nivou takmičenja moze da bude postavljena na najvećem nivou, ne na tome da neko ne može da je igra", kazao je on

Amerikanac Koti Klark je meč završio bez poena, isto kao i protiv Zvezde....

"Koti je, da kažem, kolateralna steta u napadu, dok se ne pronađemo. On je odradio dobar posao u odbrani na Micovu. On mnogo radi i radi to što mu se kaže. Moja i greška organizatora igre je što mu ne napravimo više prostora za poene. Apsolutno mu nije svejedno što je ovako. Mnogo mu je stalo da opravda naša očekivanja", rekao je Džikić, naglasivši da se od Omića očekuje mnogo više energije i čvrstine u reketu.

