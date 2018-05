Džikić: Neće biti dovoljno da se samo pojavimo na parketu

Pred košarkašima Budućnost Volija je posljednji čin, do sada, najuspješnije sezone u klupskoj istoriji. Osvajanjem titule u ABA ligi i Kupu Crne Gore, te plasmanom u četvrtfinale Ulebovog Evrokupa, izabranici Aleksandra Džikića već su prebacili planove za ovu sezonu, ali je pred “plavima” jedan od ciljeva koji je uoči starta sezone bio “ucrtan” kao imperativ – titula šampiona Crne Gore, imajući u vidu i to da su Podgoričani dežurni šampioni u svih 11 prethodnih sezona u nezavisnoj državi. A rival za trofej je očekivan - barski Mornar...

"U odnosu na neke naše interne klupske planove, ono što je odrađeno do sada, i u Evrokupu i u ABA ligi, je preko plana. Sada smo u završnoj fazi sezone, došli smo do finala domaćeg prvenstva, a ono što se od nas očekuje je odbrana šampionske titule. Atmosfera da je potrebno samo da se pojavimo na parketu i da je to dovoljno, jednostavno ne odgovara činjenicama", kaže Džikić.

Budućnost je Erste Superligu završila sa devet pobjeda i jednim porazom, upravo od Mornara, i to u “Morači”, dok je polufinale plej-ofa protiv Lovćena završila u dva meča. Osim u Superligi, Budućnost je od Mornara izgubila i jedan meč u ABA ligi, u Baru, ali je dobila četiri, po jedan u ABA Superkupu, ABA ligi, Erste Super ligi i finalu Kupa Crne Gore.

"Sa našim protivnicima smo igrali zaista puno ove sezone i znamo da nas čeka težak posao. Imaju dobar tim, dobro postavljenu igru i realno igraju bez ikakvog posebnog pritiska. Mi moramo da odgovorimo pristupom koji nas je krasio tokom čitave sezone, dakle mora da se odigra čvrsto, borbeno i odgovorno. Bilo kakav drugačiji pristup nije prihvatljiv i od svojih igrača očekujemo da izađu i u finalu pokažu da su svjesni značaja igranja u ovom klubu. I u ovoj finalnoj seriji, i u sljedećoj sezoni kada će se igrati i Evroliga", dodao je strateg Budućnosti.

Budućnost u finalnoj seriji neće moći da računa na povrijeđenog Petra Popovića (završio sezonu zbog povrede šake), dok su ostali igrači, nakon dosta problema sa povredama, bili u sastavu na dva posljednja meča sa Lovćenom, iako je bilo evidentno da nijesu u top formi.

"Uspjesi koje smo ostvarivali tokom sezone su morali da se odraze na stanje u ekipama. I mi i Mornar smo energetski i emotivno ispražnjeni. Imamo problema sa umorom i povredama. Moglo je to da se vidi na mnogim utakmicama Superlige. Ali sada kreće borba za titulu. Adrenalin briše umor i povrede, a na talonu je titula prvaka Crne Gore koju planiramo i želimo da sačuvamo u našem vlasništvu. Uz poštovanje rivala i kvaliteta Mornara, mislim da ćemo uspjeti da slavimo u finalnoj seriji. Većina utakmica protiv Mornara tokom sezone je bila na jednu loptu. Optimista sam i vjerujem da će ta jedna lopta završiti u našim rukama, da ćemo staviti tačku na ‘i’, tačku na izuzetno uspješnu sezonu koja će zlatnim slovima ostati upisana u istoriji kluba", kazao je za Sport klub Gavrilo Pajović, sportski direktor “plavih”.

Večerašnji meč u “Morači” počinje u 19 časova. Cijena ulaznice je dva eura. Karte na šalterima SC ''Morača" se mogu kupiti od 12 časova do početka meča.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)