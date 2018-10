Džikić: Od kukanja nema ništa, moramo da radimo

Dešava se često u košarci da neko izgubi nakon ubjedljivog vođstva. Prije pet dana je i veliki Fenerbahče, još većeg Željka Obradovića, vodio 16 razlike 19 minuta prije kraja protiv gradskog rivala Anadolu Efesa u Evroligi i izgubio sa 89:83, ali ono što se desilo igračima Budućnost Volija u Zagrebu je nemoguće objasniti i opravdati.

Podgoričani su u reprizi prošlosezonskog polufinala ABA lige u 32. minutu vodili 50:36 protiv Cedevite, koja je izgledala kao razbijena banda. I onda su se u trenutku uloge promijenile - Budućnost je nestala sa terena, igrači Aleksandra Džikića su djelovali kao da su prvi put na onih 420 kvadratnih metara parketa, lopta im je ispadala kao da je vruća, u reketu je duvala promaja...

Cedevita je stigla do neočekivane pobjede (63:58) i produbila krizu kluba iz Njegoševog parka, koji je u samo 70 sati doživio najubjedljiviji poraz u posljednjih 15 godina (89:55 protiv Reala u Madridu) i vjerovatno najčudniji u istoriji.

Neminovno je da će nakon sedmog neuspjeha u isto toliko teških mečeva ove sezone (četiri u Evroligi od Armanija, Darušafake, Makabija i Reala, dva od Crvene zvezde i jedan od Cedevite) doći do promjena. Eron Kraft nije igrao ni sekundu u Domu sportova, što je najava skorog odlaska (pominje se Limož), nisu sigurne pozicije ni ostalih pojačanja (Edvina Džeksona, Erla i Kotija Klarka), a pominju se Brendon Pol, Džordan Tiodor... Džikić, koji sigurno ostaje, u mini-intervjuu za „Vijesti” je pokušao da objasni šta se desilo u glavnom gradu Hrvatske, pogotovo onaj pad od 32. minuta.

"Ima takvih trenutaka, bude takvih utakmica. Prosto, sve što je rađeno do tada nije nagovještavalo takav pad. Ali, tu utakmicu nećemo igrati ponovo. Mora da se ide dalje", naglasio je srpski stručnjak.

Je li vam se išta slično dogodilo u karijeri? Kako se podići nakon ovog poraza?

"Mislim da nije bilo ovakve utakmice. Kako se podići? Zajedništvom, radom i vjerom u sebe. Mislim da od kukanja nema vajde".

Sedam utakmica sa velikim timovima, sedam poraza. Da li je utakmica sa Panatinaikosom u petak šansa da se prekine taj crni niz?

"Uvijek je sljedeća utakmica šansa. Ponavljam, od kukanja nema ništa".

Kakva je situacija sa Nikolom Ivanovićem?

- Nikola ima probleme sa koljenom od sredine septembra, možda i prije toga, a on je tipičan primjer igrača koji mora da bude u punom treningu da bi igrao na očekivanom nivou. Sigurno da nam i on nedostaje. U Zagrebu je sam tražio da igra. Ja to hoću da ispoštujem.

Razmišljate li o promjenama u igračkom kadru? Pominje se odlazak Krafta, dolazak Pola...

Uradićemo šta bude potrebno da tim bolje funkcioniše - zaključio je Džikić.

