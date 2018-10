Džikić: Previše respekta prema Realu, nedostaje nam žilavosti i energije

Trener košarkaša Budućnost Volija Aleksandar Džikić čestitao je Realu na pobjedi, istakavši da su Madriđani bolji tim.

Šampion ABA lige je u Madridu ubjedljivo poražen (89:55), u četvrtom kolu Evrolige.

"Ali, žao mi je što nijesmo odigrali bolje i što nijesmo iskoristili činjenicu da smo igrali bez opterećenja na ovom meču", rekao je Džikić nakon meča.

Trener Podgoričana je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala u "nekim djelovima igre".

"Ali u nekim drugim smo pokazali previše respekta prema Realu. To poštovanje dolazi sa kvalitetom naših rivala. CSKA, Fenerbahče, Olimpijakos, Real, sve su to veliki klubovi. To su činjenice", rekao je Džikić.

"Ne možete mijenjati ugao gledanja, ali ćemo pokušati da budemo bolji u ostalim ovakvim utakmicama. U pojedinim trenucima sam osjetio da je Realu večeras bilo previše lako. Nedostaje nam neke žilavosti i energije", zaključio je trener Budućnosti.

Trener Reala Pablo Laso je čestitao svojoj ekipi na pobjedi.

"Generalno gledano, bili smo solidni, ali ne i briljantni. Međutim, broj naših asistencija (27) govori o timskom naporu. Dobili smo sve četiri četvrtine, naš osjećaj u odbrani je bio prilično dobar, i kada smo imali veliku prednost držali smo ozbiljnost. Naravno, bili smo favoriti, i bili smo u stanju da do dokažemo od prvog minuta", rekao je Laso.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)