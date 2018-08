Džikić: Sve je ovo nešto novo za nas

Pripreme za najtežu i najizazovniju sezonu u istoriji mogu da počnu - košarkaši Budućnost Volija u petak „pale motore“ u Kolašinu, gdje će tokom 10 dana praviti uvod za pakleni raspored u Evroligi i ABA ligi.

Podgoričani će u ta dva takmičenja odigrati 52 utakmice prije plej-ofa, a najteže će svakako biti onih pet sedmica kada se u Evroligi budu igrala dva meča za 48 sati.

„Evidentan problem je raspored, pokušaćemo da organizaciono napravimo korak naprijed u odnosu na prošlu sezonu, koja je bila ogroman korak u odnosu na prethodni period u organizaciji putovanja. Prilagodili smo i pripremni period tome, svjesno ćemo više vremena provesti van Podgorice, da vidimo kako igrači reaguju na promjene, putovanja i te uslove koji ih čekaju ove sezone. To je za sve nas nešto novo, ali nećemo odstupiti od onog što nam je donijelo rezultat - ozbiljnog rada i pristupa, te da protiv svakog pružimo 100 odsto. Gdje će to da nas odvede, ne znam, jer ne zavisi samo od nas”, rekao je Aleksandar Džikić na konferenciji za medije.

Trener Podgoričana je rekao da ideja da se klub osloni na domaće igrače nije bila priča samo za godinu.

„Sve crnogorske igrače koje smo imali u seniorskom pogonu smo zadržali, sa nekima smo produžili ugovore. To je velika stvar, jer će nam jedan dio rada biti lakši zato što se poznajemo. Vjerujem i da će to pomoći da četiri nova košarkaša što prije postanu dio tima. Želim da pohvalim i domaće igrače na pristupu u ljetnjoj pauzi, kao nikada do sada su se bavili sobom. Proveli su dugačak period u Beogradu radeći sa našim kondicionim trenerom Mihajlovićem, da uđu spremni u sezonu. Ovo je najviši nivo u Evropi, to je novo i za njih. Očekujem da im to bude izazov, da sami sebe provjere gdje su i šta su”.

Foto: Filip Roganović

Predsjednik Dragan Bokan je poručio da prelazni rok nije završen, ali srpski stručnjak nije precizirao na kojim pozicijama bi mogao da traži pojačanja.

„Prvo hoću da vidim kako funkcionišemo. Vrlo rano smo se odlučili za ljude koje smo uzeli, jer sva četvorica imaju veliku ambiciju da dokažu da im je mjesto ovdje gdje smo mi sad. Ako bude potrebe, reagovaćemo na tržištu, jer klub nema luksuz da kreditira igrače, sve mora da se zaradi i da se koristi na terenu. Da li je to teško za igrače? Jeste. Da li je novo? Jeste. Ali, hajde da vidimo jesu li ili nisu”.

Džikić je najavio da će Budućnost igrati drugačije nego prethodne sezone.

„Erl Klark je doveden da igra ono što i Kajl Lendri, da odgovori zadacima na pozicijama pet i četiri. Promijenićemo način igre u odbrani, a činjenica da je Aron Kraft sa nama to omogućava. Birali smo igrače koji razumiju da se košarka u oba pravca, doveli smo ljude koji su ambiciozni, a Klark je napravio veliki napor da bude ovdje. Evroliga je jedan od osnovnih razloga zašto je došao, očekujem da nam pomogne, jer mislim da vrlo kvalitetan igrač”, zaključio je Džikić.

Na pres konferenciji su bila i dva pojačanja, Edvin Džekson i Koti Klark, kao i kapiten Suad Šehović i Nikola Ivanović.

„Ovo je veoma važna godina za klub, svi su Evroligu čekali dugo vremena. Vidim kako su navijači srećni u komunikaciji sa mnom na društvenim mrežama, znam da su veoma ponosni što su opet u eliti. Sigurno svi mi to razumijemo i uradićemo sve da igramo najbolje u Evroligi i ABA ligi, kako bismo dali šansu klubu da opet nastupi u elitnom takmičenju”, rekao je francuski reprezentativac Džekson.

„Hvala klubu i treneru što su mi omogućili da dođem ovdje. Potrudiću se da sa saigračima ispunim očekivanja. Znam i da je ABA liga veoma jaka, a u Evroligi nikoga ne smijemo da uzimamo zdravo za gotovo”, nadovezao se Klark.

Ivanović je bio heroj finala ABA lige, a sada se sprema za mnogo veći nivo košarke.

Foto: Filip Roganović

„Svjesni smo onoga što nas očekuje, moramo da dignemo na veći nivo profesionalizam i pristup svemu. Nadam se da ćemo u pripremnom periodu sa mnogo entuzijazma graditi kvalitetnu igru, a znamo da su vrhunski trening i analiza bili glavni faktor prošle, a biće i ove sezone. To je utabani put, koji donosi dobre rezultate”.

Suad Šehović je poželio dobrodošlicu inostranom kvartetu.

„Učinićemo sve da se saigrači osjećaju kao kod kuće. Nadam se da ćemo ove sezone imati više sreće što se tiče povreda i da ćemo biti na većem nivou nego lani. Potrudićemo se da svaki zahtjev stručnog štaba ispunimo”, naglasio je 31-godišnji Bjelopoljac.

Podgoričani će od sjutra do 27. avgusta biti u Kolašinu, a od 29. avgusta do 10. septembra su na turneji u Beogradu, gdje će odigrati pet prijateljskih utakmica. Potom će kratko raditi u „Morači“, potom otići na turnir u Brindizi, a od 19. do 24. septembra je Superkup ABA u Laktašima. Sezona u ABA ligi počinje 30. septembra protiv Krke u „Morači”.

