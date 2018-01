Džikić: Tek ćemo da vidimo koliko je ova pobjeda važna, Trento će da nas namuči

Aleksanda Džikić, trener Budućnost Volija, nije želio da se upušta u prognoze koliko je pobjeda nad Cedevitom u Zagrebu 78:75 važna u borbi za plasman u četvrtfinale.

„Cedevita je dobar tim, igra dobro, ima dobrog trenera. To je jedina ekipa koju nisam želio u drugoj fazi. Nisam zadovoljan kako smo igrali u prvom poluvremenu, koliko smo igrali pametno, da li zbog toga što smo igrali protiv Zvezde, ne znam... U drugom dijelu bili smo malo bolji i pobijedili. Koliko je to važno za plasman dalje, ne znam, vidjećemo. Trento će da nas namuči, u to sam siguran“, rekao je Džikić.

On je naglasio da su oba tima pravila dosta grešaka, ali da se, na kraju, rezultat pamti i broji.

„Nema puno timova u Evropi koji igraju sa istim moralom kada ide i kada ne ide. To je povezano sa iskustvom, formom... Mi treneri uvijek tražimo najviše, ali nije u pitanju koliko tražiš, već koliko možeš da istolerišeš. Bilo je mnogo gluposti i sa naše i sa strane rivala, ali to je igra...“, kazao je Džikić.

Jure Zdovc, trener Cedevite, je rekao da je očekivao ovakvu utakmicu.

„Igrali smo protiv ekipe koja je u dobrom ritmu i kojoj je pobjeda bila potrebna. Mi nismo odigrali dovoljno dobro da bismo pobijedili. Promašili smo mnogo otvorenih šuteva, a oni su rasli kako je vrijeme odmicalo, pogodili iz teških pozicija. Njima je sve išlo dobro, a nama naopako“, rekao je Zdovc.

