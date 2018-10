Džikić: Treba nam čista, bezuslovna energija

Budućnost Voli večeras (18.45 časova) protiv milanskog Armanija počinje sa nadmetanjima u Evroligi, nakon punih 15 godina.

Priliku da vodi Budućnost Voli kroz takmičenje najboljih evropskih klubova, zaslužio je Aleksandar Džikić, koji je podgoričkom klubu donio prvu titulu u ABA ligi.

U Evroligi ga, naravno, čeka potpuno drugačija priča, koja će biti dodatno otežana imperativom dobrog rezultata u novom ciklusu takmičenja klubova sa prostora bivše Jugoslavije.

Zbog toga je nerealno tražiti od trenera Budućnosti odgovor koliko pobjeda priželjkuje, mnogo je važnije čuti čime bi on bio zadovoljan...

"Zaista je teško govoriti o tome, niti ja volim tu nekakvu matematiku, da sjednem i štrikiram “ovdje sam u plusu, ovdje u mninusu”. To me ne interesuje, jer znam da smo prošle godine dobili neke mečeve gdje smo bili otpisani. Imamo težak raspored već od starta, ali treba biti strpljiv, davati ljudima energiju i kad ne ide. Ako ćemo dobijati podršku samo kada pobjeđujemo, onda nam takva podrška i nije potrebna. Nama treba čista, bezuslovna energija, samo takva nam može pomoći", ističe Džikić za “Vijesti”.

Za podgorički klub poseban problem mogao bi da bude ritam utakmica, na koji jednostavno nisu navikli.

"Od igrača se očekuje da danas budu na maksimumu, a da za dva dana ponovo budu na istom nivou, što nije realno. Samo nekoliko naših igrača imaju iskustvo igranja u Evroligi i moramo mnogo da radimo, a vremena nemamo".

Ko su po Vama favoriti u Evroligi?

"Mislim da nikada nije bilo više timova koji mogu da završe na F4, mislim da je to grupa od 10 ili 12 timova. Nevjerovatno, ali je tačno. Osim onih standardnih favorita - CSKA, Fener, Real - tu su Armani Milano, Efes, Vitorija je napravila mnogo kvalitetnu ekipu, Barsa takođe, tu su oba tima iz Atine... Neki timovi su se mnogo, mnogo pojačali za sezonu. Nema lakih protivnika, nadam se da ćemo mi biti među ekipama za koje se neće reći da su lake. Očekujem da tokom sezone budemo bolji, vidjećemo šta to znači".

Koliko Vam može biti plus entuzijazam koji je stvoren?

"On će svakako biti plus, samo je problem koliko će trajati. Ja bih više volio da baš ta riječ - entuzijazam, više odgovara ovoj situaciji nego euforija. Ne bih volio da ovo bude posljedica neke euforije, jer euforuija dođe i prođe. Mi smo uradili nešto što je zaista dio istorije kluba - prvaci smo ex-YU, koja se danas zove ABA, ušli smo u Evroligu, Podgorica će biti na mapi najvećih evropskih košarkaških gradova. Za mene su to već postignuti ciljevi".

Navijači u Podgorici znaju da brzo izgube strpljenje...

"Mislim da ljudi generalno na ovim prostorima ne shvataju šta znači Evroliga sa 16 timova, u odnosu na onu sa 24. To je ogromna, ogromna razlika. Ta esencija kvaliteta u 30 obaveznih utakmica je nešto vrlo, vrlo zahtjevno. A nama se to direktno reflektuje na regionalno takmičenje. Sada je potrebno da svako za sebe prelomi šta mu je važnije. Lično mislim da bi to trebala da bude ABA liga, jer mislim da je to realnije, da je prirodnije. Ponavljam, ovo je moj lični stav kao trenera Budućnosti, ne stav ljudi iz kluba".

Zvezda je imala uspjeha u ovakvoj Evroligi, da li Budućnost može da se primakne takvom rezultatu?

"Jeste, ali se završilo tako da je Budućnost postala prvak ABA lige. Kada je u pitanju godina prije toga, Zvezdaje zaista imala dobar tim. Imali su ozbiljnu logistiku, ozbiljnog trenera, poznavali su ligu. Mi tek trebamo da upoznajemo ligu i da liga upoznaje nas. To su realnosti. Neće se ništa promijeniti preko noći. Možete da promijeniti nas 30 tokom sezone, ali da li će ekipa odmah krenuti da pobjeđuje? Ne ide to baš tako..."

U društvu milionera, šta bi mogla da bude prednost Budućnosti?

"Ja nešto razmišljam da sve ovo treba da bude nekakav proces. Za početak, obnovljena je dvorana u kojoj igramo, u kojoj igraju rukometašice Budućnosti. Mislim da je sada vrlo reprezentativna dvorana na državnom nivou. Ne kažem da nije bila i prije, ali sada izgleda bolje. Koliko god da je bila dobra, sada izgleda mnogo bolje. Uloženo je ekstremno puno energije u cijelu tu priču pa je moralo da ispadne bolje. Drugo, umiješali smo se u evroligašku priču, sada je samo pitanje šta je kome dovoljno. Uopšte me ne zanima da pravim sebi neku alibi varijantu, moj posao je da probam da radim najbolje što mogu. Ako sam mogao prošle sezone, mogu i ove, vrlo jednostavno".

Da li domaći igrači imaju kvalitet da igraju Evroligu?

"Ne znamo dok ne vidimo. Do sada to nisu igrali. Mi smo i prošle godine željeli da dobijemo makar jedan meč u Evrokupu, realno nije bila ni ideja da se uzme ABA liga. Ali, igrali smo dobro, radili puno i to je to. Otkud znam kakva će da bude sezona. Znam da bi svako mogao da sastavi 10 igrača koji bi sjajno igrali u Evroligi, ali ljudi ne shvataju da zato treba novac. Ako hoćeš da imaš Šveda, Šengeliju, Veselog, Rudija Fernandesa, Ljulja,... to košta".

Kako ste zadovoljni pojačanjima?

"Izbjegavam da govorim da su to pojačanja, jer ne volim da nas ljudi dijele na ove i one. Pokušali smo da nađemo igrače kojima je interes da igraju u Evroligi, prije svega da budu ambiciozni. Druga stvar je da žele da rade. Mi smo tim koji će morati dobro da trenira. Mislim da će nam trebati puno vremena, a ne pada mi na pamet da nekog branim ili kudim u medijima. Naš prljav veš je naš, naši problemi su naši, ne pada mi na pamet da ih iznosim u javnost", zaključio je Džikić.

