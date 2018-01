Džikić: Trento je kod kuće potpuno druga ekipa

Budućnost Voli protiv Trenta juri pobjedu koja bi mogla već sjutra da joj donese plasman u četvrtfinale.

To je svakako prvi cilj Podgoričana pred gostovanje na Apeninima (srijeda od 19 časova), a drugi je, ako već ne budu mogli da slave, onda makar odbrane trijumf iz "Morače" prije šest dana kada su bili bolji rezultatom 79:66.

"Plavi" su dobroj poziciji u grupi G - trenutno drže drugo na tabeli sa dvije pobjede (Cedevita u gostima i Trento kod kuće), te porazom od Lokomotive na svom terenu, od koje takođe mnogo toga zavisi.

Jer, ako sastav iz Krasnodara, koji ove sezone još nema poraz u Evrokupu, pobijedi Cedevitu u Zagrebu onda bi Budućnost u slučaju da savlada Trento već sjutra osigurala plasman među osam najboljih.

Tako bi posljednja dva duela, protiv Lokomotive u gostima i Cedevite kod kuće, bila revijalnog karaktera ili možda čak i pokušaj da se osigura prvo mjesto.

To su, dakle, kalkulacije koje će doći u obzir pod uslovom da tim Aleksandra Džikića drugi put u samo sedam dana bude bolji od Italijana.

"Znamo da naš protivnik bolje igra na domaćem terenu. Njegov procenat pogođenih trojki je bolji, igrači su veoma agresivni na otvorenom terenu, a očekujemo i da im odbrana bude intenzivnija nego što je bila u prvoj utakmici. Ovo je važan meč za oba tima, a strpljenje i stabilnost su presudni", rekao je Džikić.

Kako je istakao bivši trener Partizana još nakon duela sa Olimpijom u ABA ligi, očekuje "prljaviji" Trento.

"Biće prljaviji - u smislu angažovanja, borbe, čvrstine... Ne odgovaraju nam formacijski, a to smo dobro prebrodili u "Morači". Trento ima igrače koji izrazito bolje igraju kod kuće, ali mi želimo da odigramo najbolje što možemo, iskontrolišemo to što možemo da iskontrolišemo. To je naš cilj, a kada se sve sabere, mislim da radimo dobar posao", kazao je Džikić.

A ono što Budućnost definitivno mora da iskontroliše za razliku od meča u Podgorici je partija centra Trenta Dominik Saton koji je za 35 minuta upisao 26 poena i dodao osam skokova.

"Trento je iskusan i fizički veomo težak protivnik. To je moglo da se vidi i u njihovom posljednjem meču u prvenstvu, protiv Virtus Bolonje. Važno je da protivniku pariramo energijom, ograničimo otvorene šuteve i borimo se u skoku, to je ključ uspjeha", kaže centar Podgoričana Zoran Nikolić.

