"Džinovski patuljak" sjutra dostiže Mejvedera i ulazi u istoriju boksa

Daleko od glamura Las Vegasa i Njujorka, na Tajlandu, u gradu Nakon Ratačima, sjutra bi mogla da se ispiše istorija profesionalnog boksa.

Tajlanđanin Vanheng Menajotan ima šansu da ostvari 50. uzastopnu pobjedu u karijeri i izjednači rekord koji drži Flojd Mejveder.

Menajotan nije planetarna zvijezda, tek se po bogatstvu ne može ni mjeriti sa Mejvederom, ali njegovi rezultati su za poštovanje.

On je višegodišnji šampion svijeta u najlakšoj, muva kategoriji (do 48 kilograma), u verziji WBC, a ostvario je do sada 49 pobjeda u isto toliko mečeva u profi ringu.

U domovini ga zovu "Džinovski patuljak" (visok je 157 centimera, težak 47 kilograma), jedan je od najpopularnijih sportista na Tajlandu...

Njegov rival u 50. borbi i devetoj odbrani titule je Liroj Estrada iz Paname.

Menajotan (32) najavio je da bi ovo mogla da mu bude posljednja borba u karijeri, te da će, nakon silaska sa ringa, početi da radi u policiji.

Plan bi mogao da mu poremeti organizovanje meča sa zemljakom Tamanunom Nijomtrongom, koji je šampion u muva kategoriji, WBO federacije.

Menojatanov skor 49-0 je trenutno drugi najbolji u istoriji boksa.

Svjetski rekord po broju uzastopnih pobjeda u profi ringu drži legendarni Meksikanac Hulio Sezar Čaves, koji je dobio prvih 87 borbi, od 1980. do 1993. godine. Čaves je karijeru završio sa skorom od 107 trijumfa i šest poraza.

U istoriji boksa 15 svjetskih šampiona završilo je karijeru bez poraza. Među njima su, pored Mejvedera, Roki Marćano, Andre Vord, Džo Kalzage, Rikardo Lopes...

