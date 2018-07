Džudista Marko Gušić glavni adut za medalju

Portugalska Koimbra je domaćin četvrtog izdanja Evropskih univerzitetskih igara (EUSA Games), saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza Crne Gore.

Svečano otvaranje je večeras od 21 čas po našem vremenu, a takmičenje će trajati do 28. jula.

Crnu Goru će na ovom takmičenju predstavljati sedmoro takmičara, i to džudisti Nebojša Gardašević (Univerzitet Donja Gorica), Jovana Nikić (Univerzitet Crne Gore), Lazar Daković (Univerzitet Donja Gorica) i Marko Gušić (Policijska akademija), teniseri Nikola Mićunović i Marko Koprivica (Univerzitet Donja Gorica), te takmičarka u para stonom tenisu, Slobodanka Gurešić (Univerzitet Crne Gore).

U pratnji Gurešićeve su trener Čedomir Damjanović i Ana Rolović (pomoćno osoblje), dok je uz tenisere trener David Radonjić.

Šef misije je crnogorska karatistkinja Biserka Radulović.

Takmičenje u tenisu na programu je od 15. do 20. jula, para tenis je na programu od 16. do 18. jula a posljednji nastupaju džudisti, od 23. do 25. jula.

“Očekivanja su da bi upravo džudisti mogli do medalja, prije svih Marko Gušić, koji je na Evropskom šampionatu u Koimbri prošle godine osvojio zlatnu medalju u kategoriji -66kg. SSSCG je u minulom periodu odradio sve procedure vezane za prijavu takmičara, obezbijedio opremu, prevoz, smještaj te s pravom očekijemo dobar nastup naših studenata”, navodi se u saopštenju.

Prethodna tri takmučenja evropskih univerzitetskih igara organizovana su 2012. godine u Kordobi (Španija), 2014. u Roterdamu (Holandija) i prije dvije godine u Zagrebu i Rijeci (Hrvatska).

Očekivanja su da će Igre okupiti oko 4.000 sportista, koji će se takmičiti u 13 različitih sportova i oko 1.000 oficijelnih lica.

