Džudisti, ipak, na Evropskom prvenstvu u Sofiji

Juniorska džudo reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom juniorskom prvenstvu, koje sjutra počinje u Sofiji.

Iz Džudo saveza Crne Gore je saopšteno da će crnogorski juniori ipak nastupiti na najjačem kontinentalnom juniorskom takmičenju, iako je u jednom trenutku izgledalo da neće, zbog neuplaćivanja odobrenih sredstava od Ministarstva sporta.

Crnu Goru će u Sofiji predstavljati u muškoj konkurenciji do 66 kilograma Marko Gušić, 73 kilograma Nikola Stanišić, 81 kilogram Aleksandar Tomić, 90 kilograma Lazar Ćupić i Novak Ostojić, 100 kilograma Zvezdan Đukić i Stefan Vidaković.

U konkurenciji djevojka nastupiće do 57 kilograma Elma Ličina, do 63 kilograma Tamara Gardašević i do 70 kilograma Jovana Peković.

Nacionalni trener Rajko Mrvaljević je kazao da mu je izuzetno drago što će najbolji crnogorski juniori ipak nastupiti na Evropskom prvenstvu.

On se zahvalio Upravnom odboru saveza koji je obezbjedio sredstva za dio takmičara koji su ispratili reprezentativni plan i program.

“I pored žestoke konkurencije siguran sam da naši juniori imaju kvalitet i mogu da osvoje jednu od medalja na ovom šampionatu”, zaključio je Mrvaljević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)