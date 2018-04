Emelianenko: Iza mene stoji armija Rusa, Srba i Grka

Legendarni MMA borac Fedor Emelianenko sinoć je u nokautirao Frenka Mira u prvoj rundi Belatorovog Gran prija u Ilinoisu.

Ipak, nekoliko sati sati uoči sinoćenjeg spektakla pojavila se informacija kako je FBI posjetio Emelianenka. O tome je Rus govorio nakon borbe.

"Nije me to omelo. Sve je ok, sve je bilo u redu", rekao je Emelianenko, prenosi Index.hr

Jedan novinar ga je u šali pitao jesu li ga optužili da je špijun, a on se nasmijao i rekao da nijesu.

U kavezu je Fedor bio vrlo koncentrisan od prve sekunde, a nakon 48 sekundi nokautirao je Mira.

"Ne mogu reći da je borba protekla kako sam planirao, jer sam promašio nekoliko udaraca, sve se završilo na dobar način", rekao je Fedor o borbi.

Nakon meča sučelio se sa sljedećim suparnikom, MMA veteranom i majstorom "trash-talka" Čejl Sonenom koji je uskočio u kavez i zaprijetio Fedoru.

Video: Fedor Stops Frank Mir In Under a Minute At #Bellator198, Will Face Chael Sonnen Next In Bellator Heavyweight Grand Prix https://t.co/WksBoUpNzU pic.twitter.com/HBFi4rM6tq — Mike Jackson, Esq. (@TheTruthJackson) April 29, 2018

"Iskreno, vjerujem da je Čejl dobra osoba. Susreli smo se na nekoliko mjesta i lijepo komunicirali prijateljskim tonom. U javnosti je njegovo ponašanje izazovno, mislim da time privlači dodatnu pažnju na svoje mečeve. Ja ga poznajem iz potpuno drugog ugla", rekao je Fedor.

Fedor vs. Chael is a real thing. This sport has a great sense of humor. pic.twitter.com/lr8DQ9cJcF — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 29, 2018

Na pitanje o tome koliko mu znači povratak na scenu i pobjeda na Belatorovom turniru u kojem ima priliku da opet postane prvak svijeta, Fedor je postao emotivan.

Emelianenko sa Trampom 2008.godine Foto: Twitter.com

"Bog mi je dao takvu šansu, ali svjestan sam da iza mene stoje mnogi ljudi, koji se mole za mene, Rusi, Srbi, Grci, naravno i američka publika. Nevjerovatan je osjećaj nastupati u Americi kada toliko ljudi navija za mene. Razumijem kolika armija ljudi stoji iza mene, daću sve od sebe da opravdam njihova očekivanja", rekao je Fedor.

