Engleski reprezentativac zabranio porodici da ide u Rusiju zbog rasizma

Fudbalski reprezentativac Engleske Deni Rouz rekao je danas da je savjetovao svojoj porodici da ne ide u Rusiju na Svjetsko prvenstvo, pošto se plaši da bi mogli da dožive uvrede na rasnoj osnovi.

"Ne želim da brinem za bezbjednost porodice dok se pripremam za utakmice. Ako bi mi se nešto dogodilo, to ne bi na mene uticalo tako kako bi uticalo da neko zlostavlja moju porodicu. Rekao sam im da ne želim da putuju u Rusiju zbog rasizma i svega drugog što bi moglo da se dogodi", rekao je Rouz za londonski Ivning Standard.

On je rekao da je njegov otac izuzetno uznemiren, pošto ga neće gledati na Rouzovom prvom Mundijalu.

"Čuo sam mu to u glasu. Rekao je da možda više neće imati priliku da dođe i da me gleda na Svjetskom prvenstvu. To je tužno, ali sada tako stoje stvari. Rusija je nekako dobila organizaciju Mundijala i to moramo da prihvatimo", dodao je tamnoputi fudbaler Totenhema.

Rusija je obećala da će iskorijeniti rasizam na tuniru, čiji će biti organizator od 14. juna do 15. jula, ali je tih problema bilo tokom prijateljske utakmice sa Francuskom u martu u Sankt Peterburgu.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) kaznila je Rusiju sa 30.000 švajcarskih franaka, a Rouz je rekao da ta kazna nije ni blizu dovoljna da se ostvari željeni uticaj na Rusiju.

"Ta kazna je odvratna i smiješna. Šta Fifa očekuje? Ako ja budem tamo vrijeđan na rasnoj osnovi, ništa se neće promijeniti", dodao je Rouz.

Rouz je bio u centru pažnje u oktobru 2012. godine, kada je igrao za mladu reprezentaciju Engleske protiv Srbije u Kruševcu, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. godine.

On je rekao da su ga domaći navijači vrijeđali na rasnoj osnovi i da su ga pogodili kamenicama. On je poslije pobjedonosnog gola Engleske (1:0) šutnuo loptu u publiku, poslije čega je dobio crveni karton, a nastala je gužva na terenu.

Fudbalski savez Srbije je tada kažnjen sa 80.000 eura i jednu utakmicu mlade reprezentacije bez publike, a izrečene su i individualne kazne pojedinim igračima i članovima oba stručna štaba.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)