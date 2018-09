Entoni Džošua nokautirao Povjetkina u sedmoj rundi

Entoni Džošua odbranio je titule u teškoj kategoriji u WBA, WBO i IBO verziji spektakularnom pobjedom nad Rusom Aleksandrom Povjetkinom, koga je nokautirao u sedmoj rundi.

Britanac je ostvario 22 pobjedu u isto toliko borbi, 21. put meč dobio prekidom, dok je Povjetkin doživio drugi poraz u karijeri, u kojoj ima 34 pobjede.

Nije izgledalo da će 28-godišnji Džošua tako završiti meč sa 11 godina starijim rivalom, koji je u prvih šest rundi bio čak i bolji, agresivniji i opasniji.

Na kraju je presudila snaga i sjajna tehnika udarca vjerovatno najboljeg teškaša današnjice.

And still! Anthony Joshua finishes Alexander Povetkin in round 7 to retain the heavyweight championship! #JoshuaPovetkin pic.twitter.com/lFbfjqIeZ6