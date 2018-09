Epilog - Fenati završio karijeru: Nikoga nije briga za moju bol, provocirao me je...

Dramatična priča o jednom nesportskom i neljudskom gestu na sportskom borilištu dobila je konačni epilog - Romano Fenati više se nikada neće takmičti u motociklizmu.

Italijanski vozač u nedjelju je zgrozio svjetsku javnost, nakon što je pri brzini od 200 kilometara na sat, tokom trke u Moto 2 šampionatu, prišao Stefanu Maciju i stisnuo mu kočnicu, čime mu je ozbiljni ugrozio život.

"Nikad više neću voziti", rekao je Fenati.

On je priznao da je pogriješio, ali je očekivao i drugačiju reakciju...

"Svjesta sam svega, ali nikoga nije briga za moju bol. Nisam bio čovjek, nisam se kontrolisao". kazao je Fenati.

On je, međutim, kazao i da je Maci njega "pokušao da ubije".

"Pokušao je da me izgura sa staze, a to se nije vidjelo. Pogriješio sam, ali me provocirao me", rekao je 22-godišnji Fenati za "La Republiku".

Ranije danas Italijanska motociklistička federacija (FIM) oduzela mu je licencu, a dobio je otkaz u svom timu - Marinei Snipers.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (1 glasova)