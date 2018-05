Evo ko će pomoći Mesiju u napadu na svjetsku titulu: Ikardi otpao

Najbolji strijelac Serije A Mauro Ikardi ne ide na Mundijal - golgeter Intera nije se našao na spisku Horhea Sampaolija za Rusiju.

Spekuliše se odavno da Ikardi nije u kombinaciji za nacionalni tim, jer nije u dobrim odnosima sa Leom Mesijem.

Mauro Icardi scored 29 goals in the 2017/18 Serie A season; the most by an Inter Milan player in a single campaign since Antonio Angelillo (33) in 1958/59.



Not good enough for the World Cup. 🇦🇷 pic.twitter.com/g2MxO5NtmY