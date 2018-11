Evropska Budućnost, velika noć u Morači

Budućnost Voli je dočekala prvu pobjedu u Evroligi, ostvarila ju je u velikom stilu - savladala je Baskoniju 99:84.

Fantastična, nezaboravna šuterska noć za rekord elitnog takmičenja - 21 trojku ubacili su "plavi".

Sjajna energija, izuzetan timski duh, briljantna napadačka igra, samo četiri izgubljene lopte i velika pobjeda.

Edvin Džekson je ubacio 24 poena, Erl Klark 20, Danilo Nikolić 18...

Četvrta četvrtina

Rekord - 20 trojki!!!

Budućnost je izjednačila rekord Evrolige po broju ubačenih trojki - 19! Ubacio je Džekson sa skoro 10 metara, 93:76.

Trojka i Džeksona, 90:76, 18. na meču za Budućnost.

Važna trojka Danila Nikolića, 87:72.

Serija 7:0 Baskonije, 84:72.

Tri vezane trojke Džeksona, 84:65.

Edvin Džekson, nastavljena serija trojki - 78:62. Pa još jedna - 81:62, 15. trojka iz 25 pokušaja.

Osjeća se miris evroligaškog trijumfa u Morači - Budućnost vodi 75:60 protiv Baskonije uoči posljednjih 10 minuta.

Treća četvrtina

Još jedna trojka, Suad Šehović - 16 razlike, 75:59.

Koš uz faul Edvina Džeksona, 70:57. Maksimalna prednost, dva minuta do kraja...

Trojka i Kotija Klarka, 12 ih je ubacila Budućnost - 65:55.

Trojka Danila Nikolića na isteku napada - 62:53.

Prišla je Baskonija na šest, ali Budućnost ima odgovor - ponovo je 11 razlike, 59:48.

"Slomio" je zglobove Džekson Dženingu i ubacio trojku - 53:46.

Erk Klark težak šut za 50:40, Džening za 50:42.

Uertas otvara drugo poluvrijeme trojkom - 48:40.

Najbolje poluvrijeme Budućnosti u Evroligi i 11 poena prednosti u duelu sa Baskonijom - 48:37.

Napadački su "plavi" konačno raspoloženi, ubacili su devet trojki, imaju dobru energiju u odbrani, nada u prvu pobjedu postoji...

Erl Klark je ubacio 13 poena, Nikola Ivanović devet, Budućnost ima samo dvije izgubljene lopte.

U timu Baskonije najefikasniji Šavon Šilds sa 10.

Druga četvrtina

Koš uz faul Ivanovića - 47:37.

Važna trojka Nikole Ivanovića, već devet ih ima Budućnost - 44:37.

Pet vezanih poena gostiju - 41:35.

Čuvaju "plavi" solidnu prednost, drže na odstojanju rivala - 41:30.

Budućnost šuterski raspoložena, trojke Ivanovića i Kotija Klarka - 39:28.

Trojka Danila Nikolića, Budućnost ide na plus 12 - 33:21, ali Šilds vraća trojku.

Trojka Vildose, pa četiri poena Kotija Klarka.

Budućnost vodi 26:18, nakon najboljih deset minuta ove sezone...

Prva četvrtina

I Pioirije promašuje oba slobodna... Budućnost igra najbolju četvrtinu u dosadašnjem učešču ove sezone u Evroligi

Erl Klark pogađa slobodna i ima 11 poena na kontu, 26:18

Klark kod Budućnost i Šilds na drugoj strani su šuterski raspoloženi.Klark je pogodio važnu trojku za 24:18

Goste ne ide šut za tri poena, igra se jako brzo i "Morača" se polako puni...

Pogađaju Džejning i Klark za 21:16

I Budućnost Voli je sjajno iskoristila tajm-aut, pa su Nikolić i Džeksomn poenima uz faul donijeli "plavima" plus pet.

Baskonija je ubrzala, vidi se ogromna želja i poenima Šildsa i Šengelije stiže do izjednaćenja - 14:14. Opet tajm-aut

Uertas pogađa za povratak na minus četiri - 14:10 na polovini četvrtine.

Gosti su nakon tajm -auta Martinesa spustili prednost na četiri poena, ali Omić pogađa za dva.

Budućnost već ima 12 poena na kontu, jer je i Suad Šehović oba puta pogodio za tri poena - 12:5

Krenulo je silovito, Klark je već ubacio dvije trojke, na drugoj strani trojku je uibacio Šilds a dva poena Šengelija

Trener "plavih" Aleksandar Džikić odlučio je da u startnoj petorci budu Džekson, Klark, Suad Šehović, Omić i Gordić.

Martines će od starta šansu ukazati: Šildsu, Šengeliji, Uertasu, Džejningu i Diopu

Košarkaši Budućnost Volija od 19 sati dočekuju Baskoniju u sedmom kolu Evrolige.

U Moraču dolazi veliki klub i jedan od najboljih španskih timova, jedan od 11 koji imaju garantovano učešće u Evroligi.

Baskonija ove sezone ima i poseban motiv, jer se fajnl-for igra u njenoj dvorani u Vitoriji, ali početak nije dobar - tim Pedra Martinesa ima skor od dvije pobjede i četiri poraza.

Gosti su favoriti u večerašnjem meču, mnogo toga trebalo bi da se poklopi pa da Budućnost ostvari prvu pobjedu u elitnom takmičenju.

