FantAntonio rekao zbogom: Nestašni dječak iz Barija završio karijeru

"Fudbal mi je dao mnogo, fudbal je moj život. Znam da sam mogao da uradim više, da me je moj karakter spriječio, ali fudbal me odvukao sa ulice, dao mi divnu porodicu i mnogo zabave", rekao je on

Tweet Tweet Antonio Kasano, jedan od najtalentovanijih italijanskih fudbalera svih vremena, nestašni dječak iz Barija, objavio je da je završio karijeru. On je prije samo nekoliko dana počeo da trenira u timu Virtus Entela, ali je iznenada saopštio da je kraj. "Osjećam da nemam više mentalitet da treniram stalno i posvećeno. Strast i talenat su važni u fudbalu, ali bez želje da se usavršavaš - ne može ništa. Sada imam neke druge prioritete", rekao je Kasano. Zahvalio je svim saigračima i trenerima, kao i rivalima, te čelnicima klubova, iako je, kako kaže, sa njima uvijek imao problema. "Prije svega, hvala navijačima, onima koji su me podržavali, ali i onima koji nisu. Bez navijača nema fudbala", kazao je Kasano. "Fudbal mi je dao mnogo, fudbal je moj život. Znam da sam mogao da uradim više, da me je moj karakter spriječio, ali fudbal me odvukao sa ulice, dao mi divnu porodicu i mnogo zabave", rekao je on. Kasano ima 36 godina, posljednji takmičarski meč odigrao je za Sampdoriju, maja 2016. Počeo je u Bariju, nastavio u Romi, Realu, Milanu, Interu i Parmi. U karijeri je postigao 139 golova i imao 91 asistenciju na 515 mečeva na svim nivoima. Za Italiju je upisao deset pogodaka na 39 utakmica.