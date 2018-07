Federer u novoj opremi počeo odbranu titule, Vavrinka srušio Dimitrova

Rodžer Federer se nije puno zadržao na terenu na startu Vimbldona.

Švajcarski teniser je u tri seta za ukupno 79 minuta na terenu pobijedio Dušana Lajovića (6:1, 6:3, 6:4) i izborio plasman u drugom kolo turnira na kojem i brani titulu.

Osvajač 20 grend slem titula je u sva tri seta već na startu uzimao servis srpskom teniseru, ne ostavljajući mu ni najmanju nadu da ga ugrozi u 103. meču na Vimbldonu u karijeri.

Another day, yet another milestone.@rogerfederer's victory over Dusan Lajovic was his 103rd #Wimbledon singles match - the most played by any man at The Championships 👏 pic.twitter.com/hwlfwe3STq