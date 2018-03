Fener se poigravao sa Zvezdom, Džejms heroj Panatinaikosa

Dva kola prije kraja regularnog toka, košarkaši Fenerbahčea su obezbijedili prednost domaćeg terena u četvrtfinalu Evrolige.

U Beogradu, u kojem bi trebalo da brane titulu prvaka Evrope od 18. do 20. maja, puleni Željka Obradovića su se poigravali sa Crvenom zvezdom i slavili sa 80:63.

Fener je bio bolji od starta i konstantno povećavao prednost do rekordnih plus 26 (62:36) u 27. minutu, nakon trojke bivšeg igrača Zvezde, Nikole Kalinića.

Nakon toga su gosti malo spustili tempo, što je šampion ABA lige iskoristio da smanji razliku.

Bobi Dikson, alijas Ali Muhamed, bio je najbolji u pobjedničkom timu sa 25 poena (trojke 10-7), a kod „crveno-bijelih” je ubjedljivo najbolji bio Dejan Davidovac sa 18.

Mnogo evropskih klubova je pokušalo da iskoristi raskid ugovora Majka Džejmsa sa Nju Orleansom, a omaleni šuter je odlučio da se vrati u Panatinaikos.

I pokazao je koliko je dobro “pao” Ćaviju Paskvalu - 27-godišnjak iz Portlanda je 5,8 sekundi prije kraja dao koš za pobjedu “zelenih” u Tel Avivu (76:75).

Makabi je pokušao da preokrene i stigne do pobjede kojom bi povećao šanse za četvrtfinale, ali je Dešon Tomas promašio iz teške pozicije.

Džejms je bio i najefikasniji igrač meča sa 27 poena (11-9 za dva, trojke 8-2, bacanja 5-3), dok je u timu Nevena Spahije odskočio Diandre Kejn sa 19 koševa, devet skokova, pet asistencija, blokadom, tri ukradene i četiri izgubljene lopte za indeks 34.

Porazom Makabija, Žalgiris je i teoretski obezbijedio plasman u četvrtfinale, iako je još u toku njegov meč sa Realom u Madridu.

