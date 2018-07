Ferguson: Vidimo se na „Old trafordu”

Ser Aleks Ferguson je 5. maja po ko zna koji put ujedinio fudbalski svijet, ali tada zbog potpuno drugačijeg razloga neko ikada ranije - zbog borbe za život.

Legendarni menadžer Mančester junajteda je doživio izliv krvi u mozak i nakon dugog oporavka je bolnicu napustio četiri sedmice kasnije.

Sada se potpuno oporavio i putem zvaničnog sajta „crvenih đavola“ poslao poruku svijetu.

„Zdravo. Samo brza poruka - prije svega, hvala svom medicinskom osoblju u bolnicama Maklsfild, Salford rojal i Aleksandra. Vjerujte mi, bez tih ljudi, koji su mi dali odličnu njegu, ne bih sjedio ovdje danas. Hvala vam od mene i moje porodice, hvala vam puno”, rekao je ser Aleks.

Slavni Škot se osvrnuo i na poruke podrške koje je dobio iz svih krajeva svijeta.

„Sve me je to dirnulo, sve te poruke koje sam dobio iz svih krajeva svijeta, sa željama da sve prođe najbolje. Hvala vam na podršci koju ste mi pružili. Na kraju, poručujem da ću kasnije tokom sezone doći da gledam tim. Do tada, sve najbolje Žozeu i momcima”, zaključio je Fergi.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



