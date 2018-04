Fetelu pol-pozicija u Bakuu, Hamilton startuje drugi

Treći put uzastopno u ovoj sezoni, Sebastijan Fetel startovaće sa pol-pozicije.

Vozač Ferarija osvojio je danas "pol-poziciju za trku za Veliku nagradu Azerbejdžana, u šampionatu Formule a, pošto je na ulicama glavnog grada ove zemlje, Bakua, odvezao najbrži krug - minut i 41,498 sekundi.

Fetel je pol-poziciju u Bahreinu pretvorio u pobjedu, dok je u Kini, u prethodnoj trci, slavio Rikardo, a Fetel je nakon indidenta sa Ferštapenom završio kao osmi.

"Osjetio sam da je bolid u dobrom stanju, i znao sam da mogu da mogu i do brzog kruga. Očekujem da će trka biti intenzivna. Ovdje je sve moguće", rekao je Fetel nakon kvalifikacija.

Njemu će društvo u prvom startnom redu praviti svjetski šampion i najveći rival, vozač Mercedesa Luis Hamilton, koji je imao 179 hiljaditih djelova sekunde lošije vrijeme.

"Sebastijan je odradio dobar posao, Ferati je bio brži tokom čitavog vikenda. Mi smo imali uspona i padova. Pokušaću u nedjelju da namučim Sebastijana", rekao je Hamilton.

Treće mjesto u kvalifikacijama zauzeo je Valteri Botas iz Mercedesa, a potom slijede Danijel Rikardo i Maks Ferštapen iz Red Bula, te Finac Kimi Raikonen iz Ferarija.

Raikonen je u posljednjem dijelu kvalifikacija poslije dva sektora imao najbolje vrijeme, ali ga je jedno proklizavanje pred sam kraj kruga koštao pol-pozicije.

U prvih deset su još i dva vozača Fors Indije, Okon i Perez, odnosno dva Renoa - Hilkenberg i Sainc.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana voziće se u nedjelju od 14.10 sati.

Prošle godine na "premijeri" na ulicama Bakua slavio je Danijel Rikardo.

