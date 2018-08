Fifina rang lista: Crna Gora na 41. mjestu, Francuzi na vrhu, Hrvatska četvrta

Fudbalska reprezentacija Crne Gore napredovala je za dvije pozicije na novoj Fifinoj rang listi i sada zauzima 41. mjesto.

Sokoli su posljednje mečeve odigrali u maju, kada su poraženi od Slovenije (0:2) i remizirali sa Bosnom i Hercegovinom (0:0)

Sljedeći meč crnogorska fudbalska reprezentacija igra sedmog septembra u Ligi nacija u gostima protiv Rumunije.

Prvo mjesto na rang listi pripada novim svjetskim prvacima, Francuzima. Nakon odličnih igara na Mundijalu i krunisanja u Moskvi, tim Didjea Dešana je sa sedme skočio na prvu poziciju.

NEW #FIFARanking



🇫🇷France move 🔝

🇭🇷Croatia up to 4⃣th

🇷🇺Russia biggest climbers 📈



More info ℹ️👉 https://t.co/HHIaQ9Rxrd pic.twitter.com/rU8HztDPKo