Filip Radović od utorka na SP u Celju

Crnogorski stonoteniser Filip Radović od sjutra do nedjelje učestvovaće na Svjetskom seniorskom pojedinačnom prvenstvu za osobe sa invaliditetom, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da je Radović sa trenerom Nikolaem Lupuleskuom doputovao danas u Celje.

Za utorak zakazan je tehnički sastanak i žrijeb, koji Radović čeka kao sedmi igrač na Svjetskoj rang listi.

Radović će se takmičiti u kategoriji S10, u kojoj je prijavljeno 18 stonotenisera.

"Očekuje me veoma jaka konkurencija. Svi najbolji stonoteniseri iz moje kategorije su potvrdili učešće. Maksimalno spreman došao sam u Celje i daću sve od sebe da ostavim što bolji utisak na svom prvom prvenstvu svijeta. Na to me dodatno obavezuju dvije bronzane medalje sa prethodna dva Evropska šampionata", kazao je Radović.

Prvi takmičarski dan na šampionatu je u srijedu.

Biće to njegov debitantski nastup na seniorskom šampionatu svijeta, nakon dva uspješna nastupa na Evropskim prvenstvima u danskom Vejlu 2015. i Laškom 2017. godine, na kojima je osvajao bronzane medalje.

